VICTOIRE DU MAROC AU CHAN : En attendant la CAN…

Le Maroc continue d’écrire de plus belle, son histoire sur le continent et de confirmer son impressionnante domination après sa victoire au Championnat d’Afrique des nations ( CHAN). En effet, depuis quelques mois, les Lions de l’Atlas obtiennent des résultats dingues sur le continent avec à la clé, une victoire à la CAN de la catégorie U17, U23, futsal, (F), et des deuxièmes places lors de la CAN U20 et la CAN féminine (plus une 3e place aux Jeux Olympiques). Il faut le dire. La domination du football marocain lors des compétitions sur le continent n’est pas un fait du hasard. Deux facteurs essentiels expliquent l’hégémonie du pays du roi Mohamed VI sur le football africain. D’abord, la constance et l’investissement dans la formation dans les académies et clubs marocains. En effet, la formation est l’une des priorités du football marocain avec des académies bien structurées qui n’ont rien à envier aux grands centres de formation européens. Ensuite, la politique fédérale qui consiste à fondre les binationaux et les joueurs nés au Maroc et évoluant en Europe, a été un modèle de réussite qui a su créer l’osmose au sein de l’équipe fanion. Mais en ce qui concerne l’équipe CHAN et les moins de 20 ans, cela résulte du travail de formation effectué dans les académies ou les clubs marocains.

Le Maroc est bien parti pour régner sur le football continental

C’est ce mélange bien dosé qui a sans aucun doute valu le trophée du CHAN au Maroc. La victoire du Maroc est aussi à mettre à l’actif du sélectionneur local, Tarek Sektioui, qui a su transformer ses joueurs en compétiteurs acharnés, capables du don de soi. Autant dire que le Maroc est bien parti pour régner sur le football continental pendant longtemps avec une moisson plus accrue de titres. Surtout que les vainqueurs du CHAN 2025 et les U 17 constituent le fer de lance des Lions dans les années à venir, après la retraite de leurs aînés Achraf Hakimi, Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat … qui approchent ou dépassent la trentaine. En s’imposant donc face à Madagascar (3-2), le 30 août 2025, en finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) disputée au Moi International Stadium de Kasarani, au Kenya, le Maroc qui devient la première nation à remporter trois fois le CHAN, peut savourer sa victoire, en attendant la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN) qui aura lieu en décembre prochain sur ses terres. Quant à la surprise du chef, Madagascar, qui participait pour la seconde fois de son histoire à la compétition et qui n’avait jamais fait mieux qu’une demi-finale, il devra apprendre de son échec pour mieux rebondir la prochaine fois. Alors que le tournoi vient de s’achever, l’heure est désormais au bilan. Si la Confédération africaine de football (CAF) peut se féliciter de l’organisation et de l’engouement, il n’en demeure pas moins que de nombreux défis restent encore à relever, comme la sécurisation des matchs. Il faudra tout mettre en œuvre pour éviter le scénario du dernier match opposant le Kenya au Maroc à Nairobi, lors du CHAN, où des supporteurs avaient forcé des barrières pour accéder au stade.

ST