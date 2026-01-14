VICTOIRE DU SENEGAL SUR L’EGYPTE A LA CAN 2025 : La revanche n’a pas eu lieu

Le Sénégal est en finale de la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera le 18 janvier prochain, dans le flambant neuf Stade Prince Moulay Abdellah, à Rabat. Dans une demi-finale qui était le remake de la finale de la CAN 2021, disputée en 2022 au Cameroun, les Lions de la Teranga se sont, une fois de plus, offert le scalp des Pharaons d’Egypte. En effet, les hommes de Pape Thiaw se sont imposés hier 14 janvier, sur le score de 1-0, face à des Egyptiens qu’ils ont dominés dans une rencontre maîtrisée jusqu’au bout. Sadio Mané qui s’est mué en sauveur, a marqué le but libérateur à la 78e minute de jeu sur une reprise surpuissante, et imparable pour le portier égyptien. La revanche tant attendue du côté égyptien, n’a donc pas eu lieu.

Le Sénégal a su assumer son statut de favori dans cette compétition

Pour cause : les Lions sénégalais qui ont vu les Eléphants de Côte d’Ivoire casser leurs défenses sur la muraille égyptienne en quarts de finale, ont su éviter le piège à eux tendu par des Pharaons qui n’ont rien montré dans ce match, avec notamment leur capitaine Mohamed Salah muselé tout au long du match. Avec cette nouvelle victoire, les Sénégalais se présentent désormais comme les briseurs de rêves des Egyptiens qu’ils ont d’abord privés de la huitième étoile en 2022 au Cameroun, et un mois après, de la Coupe du monde qui s’est jouée au Qatar. Cette demi-finale annonçait également un autre match dans le match, entre Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux anciens coéquipiers qui ont fait les heures glorieuses de Liverpool en Angleterre. Mais le duel tant attendu entre les deux stars du football africain, a, une fois encore, souri à l’enfant de Bambaly qui continue d’écœurer son ancien partenaire d’attaque chez les Reds. L’aventure se poursuit donc pour le Lion Mané qui peut continuer de rugir et rêver d’une nouvelle étoile. Quant à Mohamed Salah, il demeure ce « Roi sans couronne », toujours à la recherche du premier sacre avec la sélection nationale. En effet, la malédiction semble sans fin pour le meilleur buteur africain du championnat anglais qui, en cinq participations à la CAN avec son pays, a perdu deux finales. Sa déception est d’autant plus grande qu’à 33 ans, ses chances de remporter le trophée qui lui manque dans son immense carrière pour rentrer définitivement dans la légende du football égyptien, sont de plus en plus minces. Cela dit, la victoire du Sénégal face à l’Egypte, qui vient d’obtenir sa quatrième finale de CAN, confirme la force d’une équipe qui, bien que n’ayant pas été toujours brillante, a su assumer son statut de favori dans cette compétition. En effet, ce groupe de Pape Thiaw est fort de par l’expérience des anciens, incarnée par des hommes comme Sadio Mané, le capitaine Kalidou Koulibaly, le gardien Edouard Mendy et l’ancien milieu de terrain du Paris Saint Germain, Idrissa Gana Gueye. L’équipe est également portée par la fougue de sa jeunesse à travers les fulgurances du titi parisien Ibrahima Mbaye, qui est le plus jeune joueur de la compétition avec ses 17 ans, de Lamine Camara, ou encore d’El Hadji Malick Diouf qui a complètement éteint Mohamed Salah sur son côté gauche.

Les Lions de la Teranga peuvent rêver d’une deuxième étoile

Disposant d’un des meilleurs effectifs de ce tournoi, avec une large composante du groupe qui évolue dans les meilleurs championnats d’Europe, le technicien sénégalais a su faire un parfait dosage de l’expérience et de la jeunesse. Toute chose qui fait de ce groupe, une équipe redoutable qui ne laisse quasiment aucune chance à ses adversaires. Avec 12 buts marqués contre seulement 2 encaissés, sans la moindre défaite depuis le début de la compétition, le Sénégal réalise jusque-là, un parcours digne d’un grand champion. Et en écartant sur leur chemin, l’équipe la plus titrée de la compétition et connue pour ses exploits à faire tomber des champions, les Lions de la Teranga peuvent rêver d’une deuxième étoile. En ayant réalisé jusque-là, un parcours sans faute bonifié par des performances solides, Sadio Mané et ses camarades ont prouvé, au-delà des discours guerriers de compétiteurs, qu’ils avaient les moyens de concrétiser leur ambition. Iront-ils jusqu’au bout de leur rêve? On le saura au soir du 18 janvier, jour du rendez-vous ultime.

“Le Pays”