COUP DE CŒUR

Neutralisation de terroristes au Burkina : bravo aux Forces armées nationales !

Dans le cadre de la sécurisation du territoire, les Forces armées nationales (FAN) ont lancé une offensive contre les groupes armés dans le Nord du pays, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2019. L’opération a permis de neutraliser une trentaine de terroristes. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’une opération de salubrité publique qui, on l’espère, s’inscrira dans la durée. Car, comme le dit l’adage, « la meilleure défense, c’est l’attaque ». Bravo donc aux FAN qui, en dépit de l’hostilité grandissante, n’ont de cesse de se battre pour sauvegarder l’intégrité de notre territoire.

COUP DE GUEULE

Survol du territoire burkinabè : d’où viennent ces avions espions ?

La nouvelle a fait le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, selon la hiérarchie militaire, depuis un certain temps, des aéronefs non identifiés survolent les bases d’opération de nos troupes déployées sur le terrain. D’où viennent ces aéronefs ? Que cherchent-ils ? Autant de questions que l’on se pose. Tout se passe, en effet, comme si certains pays tirent profit de la crise sécuritaire que vit notre pays si fait qu’ils en rajoutent à la situation. On est en droit de le penser quand on sait qu’un avion n’a pas le droit de survoler un pays sans en informer au préalable les autorités. En tout cas, il faut « quitter dans ça », pour parler comme nos amis ivoiriens.