LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Faso Mêbo : une initiative à saluer !

Grâce à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, la ville de Ouagadougou est en train de changer de physionomie. En effet, nombreuses sont les rues qui ont été pavées et d’autres en cours de l’être, des squares embellis et des arbres ou fleurs plantés aux abords de certains boulevards. Toute chose qui mérite d’être relevée et saluée à sa juste valeur. Reste à espérer que les uns et les autres continueront de soutenir l’Initiative afin qu’elle continue de réaliser des merveilles au grand bonheur de tous. Bravo donc à Faso Mêbo !

COUP DE GUEULE

Vente de ciment : haro sur les commerçants véreux !

Avec la pénurie de ciment à laquelle fait face notre pays depuis quelque temps, il y a des commerçants qui en profitent pour faire de la surenchère. En effet, ils augmentent unilatéralement les prix des sacs du ciment, foulant ainsi au pied les mesures prises par les autorités. Une telle manière de faire, confine à la bravade. D’où la nécessité pour les services de contrôle, de veiller au grain en traquant, s’il le faut, tous ces commerçants véreux qui se croient tout permis.