COUP DE CŒUR

Sécurisation du 11-Décembre : bravo aux FDS !

Le 11-Décembre s’est déroulé sans couac à Tenkodogo, du moins, sur le plan sécuritaire. Toute chose qui n’était pas gagnée d’avance au regard du contexte national marqué par la recrudescence des attaques terroristes. C’est pourquoi il y a lieu de rendre un hommage appuyé aux Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont mis les bouchées doubles pour que l’événement soit un succès. Car, il faut avoir le courage de le dire. Si une quelconque attaque perturbait le 11-Décembre, ce serait une très mauvaise publicité pour notre pays qui peine déjà à reconquérir la confiance de certains partenaires.

COUP DE GUEULE

Perturbation des cours en décembre : il faut siffler la fin de la recréation

Presque chaque année, l’on assiste, pendant le mois de décembre, à des scènes incroyables. Il s’agit de ces individus cagoulés, roulant à motos, et qui vont d’établissement en établissement, pour perturber les cours. On savait jusque-là que les élèves manifestaient les 6 et 13 décembre pour réclamer vérité et justice respectivement pour Flavien Nébié et Norbert Zongo. Mais depuis quelques années, le constat est tout autre. Certains élèves ne veulent plus faire cours en décembre. Et comme si cela ne suffit pas, ils veulent empêcher les autres de ne pas voir les choses comme eux. Ce qui n’est pas normal. Il faut tout simplement siffler la fin de la recréation pour ne pas dire de la pagaille.