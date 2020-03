LA CITE SANS VERTU

Des Forces de défense et de sécurité (FDS) d’un pays voisin, qui rackettent les populations de la région du Sud-Ouest du Burkina. C’est du moins ce qu’ont rapporté plusieurs médias au cours de la semaine dernière. Pourquoi une telle indélicatesse ? C’est la question que plus d’un se pose, quand on sait que de tels comportements peuvent porter un coup dur à la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Car, à l’allure où vont les choses, il ne serait pas surprenant que les autorités burkinabè reviennent sur le droit de poursuite accordé aux « forces alliées », surtout quand on sait qu’en décembre dernier, des soldats d’un autre pays voisin, avaient commis des exactions sur le sol burkinabè. Voyez-vous ? Il faut savoir raison garder. Car, le droit de poursuite en vigueur ne doit pas donner lieu à des comportements répréhensibles.

Ciceron

A lundi prochain !