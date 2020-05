LA CITE SANS VERTU

Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les Fourneaux de Tiwega ont été vandalisés le 8 octobre 2019, par des individus non identifiés. Ces derniers sont revenus à la charge le 18 novembre de la même année, soit deux fois en un peu plus d’un mois. Pourquoi un tel comportement ? Difficile d’y répondre. Pour le moins, on sait que d’aucuns accusent le guide du site d’avoir empoché une forte somme d’argent lors de son passage à Bakou en Azerbaïdjan, qu’il refuserait de partager avec les autres. Chose que ce dernier dément formellement. Voyez-vous. Le Burkina risque de perdre un site inscrit au patrimoine mondial et cela, à cause des querelles de chiffonniers sur fonds d’intérêts égoïstes. Les plus hautes autorités sont interpellées.

