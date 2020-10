LA CITE SANS VERTU

Un quincailler a été froidement assassiné devant sa porte dans le quartier Nonsin à Ouagadougou, le 9 octobre dernier, par des individus armés. Après avoir commis cet odieux crime, ils ont pris la fuite sans rien emporter. Ce qui laisse penser à un assassinat. Toujours est-il que cet acte est, à tout point de vue, condamnable car, la vie humaine est sacrée et nul n’a le droit de l’ôter à autrui. Vivement que les assassins de ce quincailler soient appréhendés et châtiés à la hauteur de leur forfait ! En attendant, on peut regretter que la vertu ne soit plus la valeur la mieux partagée au Faso.

Cicéron

A lundi prochain