La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Dialogue politique au Burkina : bravo à la classe politique !

Entamé le 15 juillet dernier, le dialogue politique initié par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a refermé ses portes le 22 juillet 2019 sur une note d’espoir. C’est le moins que l’on puisse dire. Car, l’opposition et la majorité ont pu accorder leurs violons puisqu’exceptée la carte consulaire biométrique, tous les autres points discutés ont fait l’objet de consensus. Comment, dans ces conditions, ne pas féliciter la classe politique quand on sait que ce n’était pas gagné d’avance ? Pourvu donc que les uns et les autres tiennent parole pour que soient mises en œuvre toutes les résolutions prises.

COUP DE GUEULE

Tueries en série dans le Centre-Nord : non à la violence aveugle !

Le week-end dernier, les forces du mal ont encore fait parler d’elles. En effet, douze personnes dont un infirmier, ont été sauvagement assassinés par des hommes armés non identifiés dans la région du Centre-Nord. Qu’ont-elles fait pour mériter un tel sort ? En apparence, rien, si ce n’est d’avoir croisé le chemin de ceux-là qui ont fait le choix de semer la mort et la désolation sur leur passage. Et Dieu seul sait le nombre d’innocents qui ont été victimes d’une telle violence aveugle qui caractérise notre pays depuis bientôt quatre ans. Gageons donc que grâce aux Forces de défense et de sécurité, le jour viendra où tout ceci ne sera qu’un bien vilain et lointain souvenir.