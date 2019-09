La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Victimes du terrorisme : chapeau bas aux bons samaritains !

Nombreux sont les Burkinabè qui ont fui leurs villages à cause des attaques terroristes, pour trouver refuge dans des localités plus sécurisées. Une situation qui les met dans un état de précarité. Mais grâce à la solidarité agissante, ils arrivent à avoir de quoi manger et se soigner. En tout cas, les dons en faveur de ces déplacés internes, ne tarissent pas. Chapeau bas donc à tous ces bons samaritains qui volent au secours de ces victimes d’attaques terroristes !

COUP DE GUEULE

Hadj 2019 : haro sur les agences arnaqueuses !

C’est à se demander si certains Burkinabè craignent encore Dieu. En effet, des candidats burkinabè au Hadj 2019, ont été floués par certaines agences de voyage. Bien qu’ils aient payé les frais de leur déplacement en terre sainte, ces candidats n’ont pu effectuer le déplacement de La Mecque comme prévu. La raison : après avoir encaissé l’argent, les responsables de ces agences se sont volatilisés dans la nature. De véritables escrocs qui méritent d’être châtiés à la hauteur de leur forfait. En tout cas, haro sur ces agences arnaqueuses !