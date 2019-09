LA SEMAINE DE  RAOGO

COUP DE CŒUR

Chapeau bas à Melchizedeck M. Mashia’h !

Les disciples du prophète du Christ Melchizedek M. Mashia’h ont donné le sourire aux détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), le 21 septembre dernier, en leur apportant des vivres et du matériel d’hygiène. Pour des personnes privées de leur liberté, ce don est un ouf de soulagement. Vivement que d'autres personnes emboitent le pas à ce généreux donateur car, nos détenus ont besoin d’être soutenus moralement et matériellement. En tout cas, chapeau bas à Melchizedeck M. Mashia’h !

COUP DE QUEULE

Concours de la Fonction publique : haro sur les candidats tricheurs

L’administration des épreuves des concours directs de la Fonction publique se poursuit. Mais le comportement de certains candidats est simplement indigne de personnes qui aspirent à servir l’Etat, c’est-à-dire, le peuple. En effet, des candidats ont tenté de tricher lors de la composition des épreuves de certains concours. Malheureusement pour eux, ils ont été démasqués et mis aux arrêts. Vivement que ces candidats qui ont opté pour la courte échelle pour parvenir au succès, soient châtiés à la hauteur de leur forfait. En attendant, haro sur ces candidats dont le comportement n’honore ni leurs parents ni la société burkinabè.