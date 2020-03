La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Don de masques de protection au personnel de l’aéroport : le beau geste des Chinois résidant au Burkina

Pour aider les travailleurs de l’aéroport international de Ouagadougou à faire face au coronavirus qui ne connaît pas de frontières, les ressortissants chinois résidant au Burkina Faso leur ont offert 2 000 masques de protection. Pour un geste d’amitié et de solidarité, c’en est un d’autant qu’il permettra aux services de la police, de la douane et de la santé officiant au sein de l’aéroport et qui sont les premiers à être en contact avec les passagers en provenance d’autres pays, de se protéger. Et mieux ils sont protégés, mieux le pays pourra maîtriser la propagation de ce virus qui fait des ravages.

COUP DE GUEULE

Massacre de civils dans le Nord : si la lâcheté avait un nom…

Le 8 mars dernier, alors que le Burkina Faso, à l’instar des autres pays du monde entier, célébrait la femme, il a été endeuillé par plusieurs attaques perpétrées dans sa partie septentrionale. En effet, des hommes armés, venus d’on ne sait où, ont ouvert aveuglément le feu sur des civils dans les villages de Dinguila, Barga et Ramdola, dans la province du Yatenga. Le bilan fait état de 43 personnes tuées. Trop, c’en est trop, est-on tenté de dire face à ces massacres récurrents de civils dont on se demande même ce qu’ils ont fait pour mériter un tel sort. En tout cas, si la lâcheté avait un nom, elle s’appellerait terroriste, c’est-à-dire celui-là qui prend du plaisir à tirer indistinctement sur des gens aux mains nues.