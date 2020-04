La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Formation de jeunes en fabrication de gels hydro-alcooliques :

une initiative à saluer

Pour faire face à l’épidémie du coronavirus qui fait des ravages dans notre pays, les initiatives se multiplient. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces initiatives tombent à point nommé. C’est le cas, par exemple, du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, qui a organisé une séance de formation au profit d’une cinquantaine de jeunes. Cette formation avait pour objectif d’apprendre aux jeunes à fabriquer des gels hydro-alcooliques. Le projet est dénommé « Bataillon 2020 contre le Covid-19 ». Dans le contexte qui est le nôtre, pareille initiative mérite d’être encouragée pour ne pas dire qu’elle mérite de s’inscrire dans la durée, au regard des proportions inquiétantes que prend le Covid-19.

COUP DE GUEULE

Crise sanitaire sur fond de terrorisme : haro sur les groupes armés !

Alors que le Burkina Faso fait face à une épidémie sans précédent qui fait des ravages, l’on assiste de plus en plus à une recrudescence de la violence dans certaines régions du pays. C’est le cas du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et de l’Est où des groupes armés continuent de semer la mort et la désolation tant et si bien que les populations déjà paniquées par le Covid-19, ne savent plus à quel saint se vouer. C’est le lieu de crier haro sur ces groupes armés qui veulent transformer notre pays en un pandémonium.