La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Retrait d’engins suite à des acrobaties et rodéos sauvages : bravo à la Police municipale !

La Police municipale a procédé au retrait de vélomoteurs et motocyclettes dont les propriétaires s’adonnaient à des acrobaties ou rodéos sauvages sur la voie publique. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’une opération de salubrité publique qui mérite d’être inscrite dans la durée. Cela d’autant qu’ils sont nombreux, ces jeunes-là qui s’adonnent à un tel exercice, mettant parfois en péril la vie des autres usagers de la voie publique et même la leur. Vivement que force reste à la loi !

COUP DE GUEULE

Conflit foncier à Madiasso : non à la justice populaire !

Un conflit foncier a éclaté entre les autochtones et allogènes du village de Madiasso, du nom de cette localité située entre Banfora et Mangodara. Le bilan fait état de quatre morts. Voyez-vous ? On en parle mais les affrontements liés aux conflits fonciers ont pignon sur rue dans notre pays, surtout en cette période qui marque le début de la saison des pluies. C’est ce qui explique que d’année en année, de pareils cas malheureux sont rapportés. C’est le lieu d’appeler les Burkinabè à la raison. Car, dans un Etat de droit, il existe des voies de recours légales pour se faire entendre si fait que cette inclination maladive à vouloir se rendre justice, n’a pas sa raison d’être. Et c’est peu dire !