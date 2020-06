La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Soutien aux déplacés : merci au mouvement « célébrons le 8-Mars autrement » !

Lancé en début février dernier, le mouvement « célébrons le 8-Mars autrement », qui est l’initiative d’un groupe de femmes, a pu collecter plus de 12 millions de F CFA au profit des déplacés internes. Par devoir de transparence et de redevabilité, les intéressées ont fait le bilan au cours d’un point de presse organisé le 29 mai dernier à Ouagadougou. Comment ne pas dire merci audit mouvement quand on sait que son geste apportera du baume au cœur des déplacés qui, on le sait, ont besoin de soutien ?

COUP DE GUEULE

Attaque à l’Est et au Nord : si la lâcheté avait un nom…

Les malfaiteurs des temps modernes ont encore fait parler d’eux, le week-end dernier. En effet, le marché à bétail de Kompienbiga dans la région de l’Est, a été pris pour cible par des hommes armés non identifiés. Le bilan fait état de 25 personnes tuées et de nombreux blessés. Presqu’au même moment, dans le Nord, des commerçants ont été attaqués par des hommes armés alors qu’ils quittaient Titao pour Sollé. Qu’ont-ils fait pour mériter un tel sort ? La question reste posée d’autant qu’il s’agit là de civils qui étaient sans moyens de défense. Franchement, si la lâcheté avait un nom…