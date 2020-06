La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Coronathon : merci aux bonnes volontés !

Lancé le 9 avril dernier par le président de l’Assemblée nationale, Bala Sakandé, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le coronathon a permis de collecter la bagatelle de plus de 450 millions de F CFA, dont 3% de dons en nature. C’est le lieu de dire merci aux bonnes volontés qui, par leurs gestes multiformes, ont ainsi contribué à sauver des vies en danger. Car, il faut le dire, la pandémie du Covid-19 a surpris plus d’un si fait que même les nations les plus développées, ont vu leurs systèmes de santé sérieusement éprouvés.

COUP DE GUEULE

Vente de fausse chloroquine : non aux marchands d’illusions !

« L’homme est un loup pour l’homme », disait le philosophe Thomas Hobbes. Il ne pensait pas si bien dire quand on sait qu’à la faveur de l’avènement du Covid-19, l’on a vu des gens vendre de la fausse chloroquine sur la place du marché. Pour ces derniers, tous les moyens sont bons pour se faire des sous, fût-ce au péril de la vie des autres. Heureusement que les services de contrôle veillent au grain. Toute chose qui a permis de procéder à une importante saisie de ces produits dangereux. En tout cas, disons non aux marchands d’illusions !