La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Soutien au Burkina : merci au royaume chérifien

500 000 masques non tissés, 4000 blouses, 40 000 charlottes, 60 000 visières standard, 2000 flacons de gel hydroalcoolique, 5000 boîtes de chloroquine et 1000 boîtes d’azitromycine. Tel est le lot de matériels médicaux que le roi du Maroc a remis, par l’intermédiaire de son ambassadeur en poste à Ouagadougou, aux autorités burkinabè dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Pour une solidarité agissante, c’en est une. Et Dieu seul sait si les autorités burkinabè en avaient besoin, surtout par ces temps qui courent où, même s’il est vrai qu’elle est maîtrisée, la pandémie du Covid-19 est loin d’être totalement vaincue. Merci donc au Royaume chérifien.

COUP DE GUEULE

Bras de fer entre le Parquet général et le Barreau : ce sont les prévenus qui vont trinquer

On assiste depuis peu, à un bras de fer entre le Parquet général et le Barreau qui, c’est peu de le dire, affecte le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Loin de nous l’idée de prendre partie dans cette querelle qui n’a que trop duré, mais l’on fait le constat que ce sont les prévenus qui, malheureusement, vont trinquer face à cette situation. La preuve est que les assises criminelles qui devaient débuter début juin, ont été ajournées. Vivement donc que les deux camps se ravisent afin qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible !