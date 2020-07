La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Sauvetage de Yobi Barry : chapeau bas à l’armée

Voyant son rêve de poursuivre ses études se briser, faute de moyens, la petite Yobi Barry, née dans le Boulgou, doit son salut à l’Armée qui, une fois alertée, l’a inscrite à titre exceptionnel au Prytanée militaire du Kadiogo (PMK). C’est la preuve, comme le dit le chef d’Etat-major général, que l’Armée n’est pas en dehors de la Nation contrairement à ce que pourrait penser une certaine opinion. C’est le lieu donc pour nous de lui rendre hommage quand on sait qu’au-delà de cette œuvre sociale, elle mouille le treillis pour que soit préservée l’intégrité de notre pays attaqué de toutes parts.

COUP DE GUEULE

Enrôlement biométrique : non à la fraude !

Depuis un certain temps, la presse fait état de jeunes et de femmes convoyés par cars entiers pour se faire enrôler dans d’autres localités. Moyennant parfois quelques billets de banque. Le premier cas avait été signalé à Ziniaré où des responsables locaux d’un parti, ont été arrêtés et mis sous mandat de dépôt. Mais contre toute attente, les mêmes faits ont été enregistrés à Komsilga et à Bobo-Dioulasso en fin de semaine dernière. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Car, ce genre de comportements sont de nature à jeter le discrédit sur la régularité des élections qui se profilent à l’horizon. Or, notre pays a atteint un niveau où l’on n’a pas droit à l’erreur. Car, tout le monde nous regarde.