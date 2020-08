La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Enrôlement des électeurs : bravo à la CENI !

En vue de la révision du fichier électoral, la Commission nationale électorale indépendante (CENI) avait initié des opérations d’enrôlement sur toute l’étendue du territoire national. Résultat : près de 2 376 000 potentiels électeurs ont été enrôlés, portant le corps électoral à plus de 7 millions de personnes. C’est dire que n’eût été le contexte d’insécurité, bien d’autres électeurs se seraient inscrits sur la liste électorale dans la perspective des élections couplées de novembre 2020. Bravo donc à la CENI pour ce travail remarquable qui n’était pas gagné d’avance !

COUP DE GUEULE

Meurtre du Dapoya Naaba de Tanghin : haro sur les assassins !

Alors qu’il revenait de la prière aux environs de 5 h du matin, le Dapoya Naaba de Tanghin a été froidement abattu par des hommes armés, le 6 août dernier. A ce qu’on dit, le défunt chef a reçu sept balles. Pourquoi ? C’est la question que tout le monde se pose. La ville de Ouagadougou est-elle devenue un far-west où l’insécurité a pignon sur rue ? On est d’autant plus fondé à le penser que ce genre de crimes sont devenus légion à Ouagadougou. La liste est tellement longue que l’on ne se risquerait pas à vouloir les citer exhaustivement. Mais vivement que soient identifiés les coupables et qu’ils soient châtiés à la hauteur de leur basse besogne.