La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Elections à la FBF : félicitation à tous les acteurs !

En dépit de la tension et des escarmouches qui ont émaillé la campagne et qui faisaient craindre des débordements ou du grabuge, les élections à la tête de la Fédération burkinabè de football (FBF) se sont déroulées dans un climat apaisé. Ceci est à mettre à l’actif de tous les acteurs de football burkinabè qui ont su faire montre de maturité et de responsabilité. C’est le lieu donc d’inviter le nouveau patron de la FBF, comme il l’a d’ailleurs promis, à se poser en rassembleur. Il y va de l’intérêt de notre football.

COUP DE GUEULE

Abandon de bébés : on reste sans voix !

La pratique n’est pas nouvelle. Elle est même très ancienne et semble avoir la peau dure dans notre pays. Il s’agit des abandons d’enfants. Le dernier cas en date a été rapporté le 19 août dernier où un bébé à peine un mois, a été abandonné dans un WC d’un marché de la place. Il a eu la vie sauve grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers qui, alertés, l’ont évacué à Schiphra. Voyez-vous ? Comment peut-on porter un enfant pendant neuf mois dans ses entrailles et le jeter en pâture après accouchement ? On reste sans voix !