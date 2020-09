La semaine de raogo

COUP DE COEUR

Retrait des enfants en situation de rue : une initiative à encourager

275 ! C’est le nombre d’enfants qui ont été retirés de la rue dans la ville de Bobo-Dioulasso par le ministère de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire. Ces enfants ont été placés dans des centres de réinsertion sociale. Ils ont bénéficié d’une prise en charge médicale et de suivi psychologique. Et ce n’est pas tout. A l’occasion de la même opération, 35 femmes mères de jumeaux, accompagnées de 90 enfants, ont été aussi retirées de la rue. Tout cela a été rendu possible grâce à la collaboration des maîtres coraniques. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’une initiative qui vaut son pesant d’or, surtout en cette période d’insécurité où les enfants en situation de rue, constituent des proies faciles pour les djihadistes et assimilés.

COUP DE GUEULE

Crise au sein de la communauté musulmane: trop, c’est trop !

La crise au sein de la communauté musulmane a atteint son paroxysme, tant et si bien que les deux camps qui se disputent le leadership, sont au bord de l’affrontement. En effet, pas plus tard que le 30 août dernier, la grande mosquée et les bureaux de l’administration ont été vandalisés. Loin de nous l’idée de prendre position pour l’un ou l’autre camp en conflit. Mais nous estimons que cette crise qui n’honore personne n’a que trop duré et qu’il faut y mettre le holà. La communauté musulmane ne mérite pas ça. Trop, c’est trop !