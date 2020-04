L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

J’espère que vous vous portez bien malgré cette pandémie du coronavirus avec son lot de quarantaine, de confinement, bref de conséquences désagréables. En effet, cela fait plus d’un mois que notre pays a enregistré ses premiers cas confirmés mais chaque jour qui passe, c’est la désolation. Car, on continue d’enregistrer de nouvelles contaminations. Tiens, à la date du 12 avril, on comptabilisait 515 cas confirmés dont 317 cas sous traitement, 170 guérisons et 28 décès, depuis l’apparition de la maladie, le 9 mars dernier. Malgré les campagnes de sensibilisation et les différentes mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation, le bout du tunnel semble encore loin. Au regard de la situation, j’en viens souvent à me demander si on pourra réellement venir à bout de cette maladie qui est en train de décimer l’humanité tout entière. Vivement que le Christ ressuscité que nous avons célébré à Pâques, nous sauve de ce petit virus mais redoutable et redouté! Parlant de la fête de Pâques, il faut souligner qu’elle a été célébrée dans la morosité totale pour ne pas dire que les cœurs n’étaient même pas à la fête. Les uns et les autres ont fêté juste en famille, et pour ce qui est des différentes célébrations, les fidèles catholiques du Burkina, à l’instar de leurs frères du monde entier, les ont suivies sur les réseaux sociaux, à la radio ou à la télévision. C’était tout simplement exceptionnel! On croise les doigts et on prie Le Tout-Puissant afin qu’un remède soit vite trouvé afin que la vie reprenne son cours normal. Car, aucun secteur n’a été épargné par ce mal. L’un des premiers secteurs a été celui de l’éducation où depuis le 16 mars, les écoles, universités et centres de formation sont fermés. La réouverture avait été annoncée pour le 14 avril avant d’être finalement repoussée au 28 avril prochain.

Certaines mesures annoncées, sont mises en œuvre

Cher neveu, certaines mesures annoncées par le gouvernement pour soulager les populations, ont commencé à être appliquées sur le terrain. C’est le cas de la gratuité de l’eau au niveau des bornes-fontaines, depuis quelques jours. Nombreux sont les citoyens qui se procurent l’eau des bornes-fontaines, sans débourser un seul kopeck. A côté de cette mesure, il y a ces clients de la SONABEL, notamment les détenteurs de comptes cash power, qui ont le sourire depuis le 12 avril dernier. Pour cause, ils ont pu recharger leur compteur gratuitement, comme l’avait promis le gouvernement. A cela s’ajoute l’opérationnalisation des boutiques-témoins où les vivres sont vendus à des prix sociaux aux populations vulnérables. En tout cas, même si toutes les mesures annoncées ne sont pas encore effectives, il reste que quelques-unes connaissent un début de mise en œuvre. Et c’est tant mieux! Et pendant que d’aucuns rient, d’autres, notamment les tenanciers des débits de boisson, les étudiants, etc., disent avoir été oubliés. Ils demandent l’accompagnement des autorités. Seront-ils entendus? Bien malin qui saurait y répondre. Cher neveu, le monde des médias est en deuil. Le Président directeur général des chaînes de radios Horizon Fm et de la chaîne de télé TVZ Africa, Moustapha Thiombiano, a tiré sa révérence le 6 avril dernier des suites de maladie. Celui là-même qui était présenté comme un pionnier dans le monde de la radio, est décédé à l’âge de 74 ans. Son inhumation est prévue pour ce jeudi 16 avril, à son domicile à Kossodo, à Ouagadougou. Les autorités avaient prévu de lui rendre un hommage bien mérité mais crise sanitaire oblige, tout a été reporté à une date ultérieure. Que son âme repose en paix! Je m’arrête là pour aujourd’hui. Au revoir et à bientôt. Que Dieu nous protège et nous garde!

Ton oncle