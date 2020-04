QUESTION A QUI DE DROIT

Ces derniers temps, je fais le constat que des poids-lourds circulent à des heures de pointe. En début de semaine en cours, j’ai même failli être témoin oculaire d’un grave accident de la circulation entre un camion-citerne et un motocycliste aux environs de 7h. Ce qui me pousse à me poser la question suivante : que devient l’arrêté municipal règlementant la circulation des poids-lourds à Ouagadougou ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne parce que je fais le constat que dans notre pays, on aime prendre des mesures qui ne sont généralement pas suivies d’effets.

Un citoyen burkinabè