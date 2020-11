QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle qu’il y a deux ans de cela, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) avait mis en place un Conseil de discipline qui avait prononcé des sanctions à l’encontre d’acteurs de la Justice, en l’occurrence des magistrats qui avaient pris des libertés dans l’exercice de leurs fonctions, avec les règles d’éthique et de déontologie professionnelle. Ces sanctions, je m’en souviens, avaient été saluées de tous d’autant qu’elles allaient contribuer à assainir le monde de la Justice. Mais depuis lors, on n’entend plus rien. Qu’est-ce qui se passe ? Que sont devenues ces sanctions ? Etait-ce un simple effet d’annonce ou une annonce sans effet ? Autant de questions que je me pose sans réponse tout en souhaitant que les autorités compétentes puissent éclairer ma lanterne.

Un citoyen burkinabè