TOURNEE DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA SECURITE DANS LA REGION DU CENTRE-SUD : Simon Compaoré transmet les encouragements du gouvernement aux forces de sécurité

En tournée dans la région du Centre-Sud, le ministre d’Etat, ministre de la Sécurité Simon Compaoré, a fait des escales à Kombissiri et à Toécé dans le Bazèga. C’était dans la matinée du mardi 1er juin.

L’arrivée du ministre d’Etat à Kombissiri était annoncée à six heures, finalement le ministre a foulé le sol de Kombissiri avec 15 minutes d’avance, soit à 5h 45. Il a été accueilli par les autorités régionales, provinciales et communales à la direction provinciale de la Police nationale du Bazèga. Le ministre d’Etat Simon Compaoré a dit ceci à l’endroit des agents : « Je suis venu vous apporter les encouragements et les félicitations du gouvernement, mais aussi voir de visu les conditions dans lesquelles les Forces de sécurité travaillent. » Le Commissaire de police Minata Konaté, directrice provinciale de la Police nationale du Bazèga, a présenté son service au ministre avant de relever quelques résultats engrangés. Pour elle, les éléments de la police ont interpellé près de 96 personnes pour diverses infractions ; saisi près de 75 kg de chanvre indien et versé dans les caisses de l’Etat près de 10 915 000 F CFA. Cependant, pour la DPPN du Bazèga, l’arbre ne doit pas cacher la forêt, car des difficultés existent. Ces difficultés sont d’ordre infrastructurel, matériel et logistique dans une localité qui enregistre par mois près de 30 à 35 accidents de la circulation. Quant aux doléances posées, des promesses ont été faites et séance tenante un ordinateur de bureau a été remis à la direction provinciale de la police nationale du Bazèga. Après la direction provinciale de la police du Bazèga, C’est la brigade territoriale de la gendarmerie de Kombissiri qui a reçu la visite du Ministre d’Etat Simon Compaoré. C’est une brigade qui a ouvert ses portes en 1979. La brigade territoriale de la gendarmerie de Kombissiri est aussi confrontée au problème d’absence de clôture, d’ordinateurs et de consommables. Le seul véhicule dont disposait la brigade de Kombissiri est sur cale. Ici aussi, le ministre a tenu un langage d’encouragement et de félicitations. Ensuite le ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité Simon Compaoré a mis le cap sur la commune rurale de Toécé où il a visité le commissariat de police de district de ladite commune.

Lacina TEGUERA (Correspondant)