ACCORD-CADRE ENTRE KINSHASA ET LE M23 : Ainsi donc, Doha aura accouché d’une souris

Après une déclaration de principe signée en juillet dernier, entre Kinshasa et le M23, en faveur d’un « cessez-le-feu permanent », qui n’a pas produit les effets escomptés, même si le front reste relativement stable, les deux parties viennent de signer, en mi-novembre, une feuille de route vers un accord de paix, à Doha au Qatar. Il s’agit, en effet, d’un accord-cadre visant à mettre un terme au conflit qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC). D’une déclaration de principe à un accord-cadre, il faut dire que les négociations piétinent. Car, de juillet à novembre, il s’est écoulé quatre bons mois sans que les lignes ne bougent véritablement. On a, du reste, l’impression que quand ils ne sont pas dans la surenchère, les uns et les autres font montre de mauvaise foi pour ne pas dire qu’ils avancent masqués. Cela paraît pour le moins normal. Car, il faut le dire, la confiance entre Kinshasa et le M23 a foutu le camp à telle enseigne que personne ne veut s’en laisser conter. A preuve, pendant que les autorités congolaises exigent la restauration de l’autorité de l’Etat, ordonnant indirectement aux rebelles du M23, de quitter les positions qu’ils occupent, ces derniers refusent d’être dupes. Ils estiment que la restauration de l’autorité de l’Etat que les Congolais appellent de leurs vœux, ne pourrait qu’être le résultat des négociations en cours. Pour eux, il n’est pas question de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut donner le temps au temps aux fins de s’attaquer méthodiquement aux causes profondes du conflit pour autant que l’on ne veuille pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Toutefois, même s’il est vrai que Doha, pour l’instant, n’a accouché que d’une souris et ce, dans la mesure où l’on s’attendait à un accord global de paix, on peut, tout de même, se féliciter de la bonne disposition de Kinshasa et des rebelles à poursuivre les négociations. C’est tout à leur honneur ; eux qui, on l’espère, travailleront, dans les semaines à venir, à dépasser leurs ego surdimensionnés aux fins de donner plus de chances à la paix. C’est sans doute ce que souhaitent les populations fort éprouvées de l’Est du pays, qui, finalement, ne savent même plus à quel… diable se vouer ; tant elles continuent de souffrir le martyre.

La signature interviendrait à Washington sous les auspices du locataire de la Maison Blanche

Pour cela, on compte sur l’entregent du Qatar, le pragmatisme des Etats-Unis et le savoir-faire de l’Union africaine (UA) pour mettre la pédale douce afin que Kinshasa et le M23 parviennent à fumer le calumet de la paix. Certes, au regard de la série de protocoles spécifiques prévus dans l’accord-cadre dont la plupart doivent être négociés dans les jours à venir, les discussions promettent d’être âpres. Mais on espère que les médiateurs sauront arbitrer au mieux afin qu’un consensus soit trouvé entre les deux parties en conflit. L’espoir est permis surtout quand on sait que les Etats-Unis de Donald Trump qui, on le sait, cherche à tirer les dividendes de la résolution de la crise congolaise, y sont profondément impliqués. A preuve, si les délégations de Kinshasa et du M23 parviennent à s’entendre sur les termes d’un accord de paix à Doha, la signature, quant à elle, interviendra à Washington sous les auspices du locataire de la Maison Blanche.

Boundi OUOBA