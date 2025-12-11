AFFAIRE NORBERT ZONGO : Tôt ou tard, la vérité finira par se manifester

Demain, 13 décembre, marque la date anniversaire d’un évènement douloureux pour notre pays. Cet évènement qui vient rappeler toute la violence et la cruauté de l’Homme envers et contre l’Homme. Il s’agit de la date de l’assassinat de Norbert Zongo et de ses trois compagnons d’infortune, à savoir Blaise Ilboudo, Ernest Yembi Zongo et Ablassé Abdoulaye Nikièma. Tous les quatre ont été trucidés, le13 décembre 1998, sur la route de Sapouy, dans des conditions horribles. Cela fait désormais 27 ans que ce qu’on qualifie de «drame de Sapouy», s’est produit. Malgré le temps qui passe, la douleur, elle, reste vive. C’est d’autant plus dur à accepter pour la mémoire collective, que près de trois décennies après ce crime odieux, la vérité se fait toujours attendre sur cette sombre affaire. Et justice n’est toujours pas rendue à ce journaliste, combattant intrépide de la liberté et des droits fondamentaux de l’Homme, ainsi qu’à ses trois compagnons. Même moi, fou, je suis affligé par cette situation. Car, «je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger», pour paraphraser le Père de la Révolution d’août 83, le capitaine Thomas Sankara. En vérité, aucun être humain ne mérite une mort aussi atroce. Et c’est d’autant plus inacceptable que toute la lumière n’est pas encore faite sur cette affaire durant tout ce temps. Mais, comme on le dit chez nous, «l’autre nom de Dieu, c’est le temps». En tout cas, l’espoir n’est pas perdu. Parce qu’il y a de la volonté, de la détermination et de l’engagement à mener jusqu’au bout, ce combat pour la vérité, la justice, pour la dignité humaine tout court.

La flamme de l’engagement sans faille contre l’impunité et pour la liberté et la justice, demeure vive

Je le vois à travers l’engagement de tous ces hommes et femmes, de toutes ces organisations syndicales et de défense des droits humains qui ont dit non à l’impunité, et qui se battent depuis 27 ans pour que la mort de Norbert Zongo et de ses camarades, ne tombe pas dans les méandres de l’oubli. Cette année encore, la détermination reste la même. Dépôt de gerbes de fleurs, recueillement et hommage sur les tombes de Norbert Zongo et de ses compagnons au cimetière de Gounghin, conférence publique à la Bourse du travail de Ouagadougou, dévoilement de la statue de Norbert Zongo, érigée en sa mémoire au Centre de presse qui porte son nom… Ce sont, entre autres activités inscrites au programme de ce 27e anniversaire commémoratif. C’est dire si la flamme de l’engagement sans faille contre l’impunité et pour la liberté et la justice, demeure vive. Et c’est tout ce qui fonde mon espoir de croire que tôt ou tard, la vérité, cette vérité que certains ont travaillé à camoufler depuis des années, finira par se manifester. Et que la Justice dont certains usent de tous les stratagèmes pour se soustraire, finira par dire le droit pour rendre justice à ce grand homme qui n’a pas monnayé son engagement pour les droits des minorités, qui a sacrifié sa vie pour sauver celles des autres, pour que règnent la justice sociale et l’égalité. C’est au regard de la noblesse de son combat que tous les contours de cet assassinat doivent être élucidés afin que les uns et les autres paient pour leur cruauté et l’ignominie commise. Parce que Norbert Zongo, Blaise Ilboudo, Ernest Yembi Zongo et Ablassé Abdoulaye Nikièma, brutalement et sauvagement arrachés à l’affection des leurs, le méritent. Et parce que, ce ne sera que justice.

«Le Fou»