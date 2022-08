AVIS DE RECRUTEMENT: Responsable des finances et de l’administration, Stagiaire en marketing & communication et Stagiaire en secrétariat

Job Booster Social Enterprise Burkina Faso SARL (JBSE-BF)

Recrute :

I. Responsable des finances et de l’administration

II. Stagiaire en marketing & communication

III. Stagiaire en secrétariat

Fruit d’un partenariat entre Woord en Daad et Job Booster Pays-Bas, Job Booster Social Enterprise Burkina Faso est une entreprise sociale dont la mission est d’aider les jeunes à accéder à un emploi rémunéré décent ou à créer et gérer leur propre entreprise qu’elle accompagne par la suite en termes de mobilisation de ressources et de renforcement de capacités. Elle propose aux entreprises son expertise en conseil en ressources humaines pour la gestion et le renforcement des capacités de leurs personnels. JBSE-BF intervient également en tant qu’agence d’exécution pour la mise en œuvre de composantes de projets de développement axés sur l’emploi des jeunes et relevant de son domaine d’expertise. Enfin, JBSE-BF met à la disposition de ses partenaires (entreprises, travailleurs, jeunes) un espace de coworking et des salles dédiées aux formations, aux réunions et aux rencontres de haut niveau.

PROFILS

RESPONSABLE DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION

Responsabilités

Assurer la gestion administrative, financière et comptable de l’entreprise ;

Appliquer les textes nationaux en matière de fiscalité et de gestion administrative, financière et comptable ;

S’assurer en permanence que JBSE-BF est en règle vis-à-vis de l’administration fiscale et sociale ;

Gé r e r les immobilisations, le parc automobile et les travaux de maintenance ;

Assurer la formation des jeunes dans les domaines des finances et en gestion ;

Participer à la communication de l’entreprise ;

Coordonner et diriger le processus d’audit annuel ;

Mettre en œuvre toute autre activité en lien avec le poste.

Qualification et compétences

Avoir au minimum un diplôme de MASTER en finances comptabilité, ou tout autre domaine jugé équivalent ;

Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente en tant que spécialiste en gestion administrative financière et comptable dans une organisation pertinente ;

Avoir une excellente connaissance des textes règlementaires ;

Avoir une bonne connaissance de logiciels de gestion est un atout.

STAGIAIRE EN MARKETING & COMMUNICATION

Avoir au minimum un diplôme de Licence en communication, marketing, ou tout autre domaine jugé

équivalent ;

Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle

pertinente en tant que spécialiste de la communication et / ou du marketing dans une organisation pertinente ; Avoir une expérience en conception Web et en production de contenus ;

la connaissance de logiciels de montage photo et vidéo est un atout.

SECRETAIRE-STAGIAIRE

Avoir au minimum un diplôme de BAC+2 (DTS ou BTS) en secrétariat/assistanat de Direction, en administration, ou tout autre domaine jugé équivalent ;

Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente

dans une entreprise ou une administration dynamique en secrétariat de direction, gestion administrative et commerciale ou équivalent ;

Avoir une bonne connaissance des outils du travail digitalisé et de l’usage des réseaux sociaux.

COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES CANDIDATS :

Avoir des connaissances pratiques de MS Office ;

Avoir une connaissance des questions d’emploi des jeunes, du secteur privé, du développement communautaire

dans des contextes urbains et ruraux ;

Avoir d’excellentes compétences en communication verbale et écrite, aussi bien en français qu’en anglais ;

Organisé et capable de travailler sous pression ;

Orienté résultats et avoir un esprit entrepreneurial ;

Inspirant et motivant avec la capacité de résoudre les problèmes de manière constructive ;

Créatif et capable de relever de nouveaux défis ;

Capable de travailler de façon autonome et avoir un esprit d’équipe ;

Capable de communiquer et de réseauter facilement avec diverses personnes, institutions et organisations du secteur public, privé et de la société civile.

CONSTITUTION ET DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature composé d’un curriculum vitae indiquant au moins trois (03) références professionnelles, des justificatifs de la qualification (diplômes et formations) et de l’expérience professionnelle, doit être envoyé à l’adresse email « [email protected] » avec copie à « [email protected] » au plus tard le 30 août 2022 à 17h00.

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les entretiens.

La date de prise de services est fixée au 15 septembre 2022.