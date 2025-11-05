CONDAMNATION EN APPEL DE L’EX-PRESIDENT MAURITANIEN ET COMPAGNIE : La descente aux enfers se poursuit

Poursuivi pour « enrichissement illicite », « abus de fonctions », « trafic d’influence », « blanchiment », l’ex-président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, condamné en décembre 2023, à 15 ans de prison ferme, a vu sa peine confirmée en appel le 4 novembre dernier. Ainsi donc, la descente aux enfers se poursuit pour celui-là qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019. Et avec lui des anciens Premiers ministres, ministres et hommes d’affaires. Tous sont soupçonnés de malversations dans la passation de marchés publics ou la cession du domaine immobilier et foncier de l’Etat. Le moins que l’on puisse dire, c’est la Justice a eu la main lourde. Car, avec cette condamnation, l’ex-président ne pourra pas vivre une retraite paisible auprès de ses fils et petits-fils. Surtout qu’il n’a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés. Lui et ses proches brandissent plutôt l’argument de règlements de comptes politiques, accusant notamment son ancien bras droit et actuel président, Mohammed Ould Ghazouani et les Frères musulmans, d’instrumentaliser la Justice pour leur tailler des croupières. Jusqu’à l’ouverture du procès, le camp de Aziz a continué à dénoncer des irrégularités dans la procédure enclenchée depuis fin 2019. L’ex-président et ses partisans ne comprennent pas, par exemple, que l’affaire n’aie pas été portée plutôt devant la Haute cour de Justice pour statuer sur son cas, en tant qu’ancien chef d’Etat. De là à croire que le procès manque d’élégance, il y a un pas que d’aucuns ne sont pas gênés de franchir. Quoi qu’il en soit, force doit rester à la loi. Mohamed Ould Abdel Aziz devient l’un des rares ex-chefs d’Etat du continent à répondre de ses actes pour une affaire de corruption. Et on espère que son procès aura une valeur pédagogique pour l’ensemble des pays du continent où bien des dirigeants n’éprouvent aucun scrupule à faire main basse sur les deniers publics. En effet, la corruption, la gabegie, les détournements caractérisent bien des pouvoirs en Afrique. Et en toute impunité. Il faut donc espérer que les ennuis judiciaires de Mohamed Ould Abdel Aziz et compagnie ouvriront les yeux à beaucoup de dirigeants qui se croient intouchables.

« Le Pays »