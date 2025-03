CONTESTATION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION AU TOGO : L’opposition joue sa survie

Adoptée le 19 avril 2024 et promulguée le 6 mai de la même année, la nouvelle Constitution au Togo fait toujours l’objet de contestation. Elle est, en effet, rejetée par l’opposition politique qui la considère comme une « forfaiture » pour ne pas dire une manœuvre pour le président Faure Gnassingbé de se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. Faut-il le rappeler, la nouvelle Constitution fait passer le Togo d’un régime présidentiel à un régime parlementaire où la réalité du pouvoir sera désormais détenue par le président du Conseil des ministres qui n’est autre que le chef de l’Etat actuel. Et ce n’est pas tout. Le président de la République du Togo ne sera plus élu au suffrage universel direct, mais plutôt par le Sénat et l’Assemblée nationale réunis en Congrès. Vous l’aurez donc compris. Le président Faure Gnassingbé, à l’instar de bien de ses pairs du continent, en initiant des réformes politiques et institutionnelles dans son pays, avait sa petite idée en tête : ruser avec le peuple afin de conserver le pouvoir qu’il gère sans partage depuis maintenant deux bonnes décennies.

L’occasion sera donnée à l’opposition de mesurer sa cote de popularité

Et l’opposition l’a très bien compris si fait qu’elle n’entend pas se laisser conter fleurette. A preuve, en dépit de l’embastillement et des intimidations dont font l’objet certains de ses militants et sympathisants, elle refuse de baisser les bras et entend poursuivre le combat. A cet effet, elle vient de mettre en place un « cadre de travail », ainsi qu’elle l’appelle, afin de mobiliser le peuple contre ce qui ressemble à tous égards, à une patrimonialisation du pouvoir au Togo. D’ores et déjà, et comme pour mettre davantage la pression sur le pouvoir, elle appelle à un meeting le 23 mars prochain. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opposition est dans son rôle. Elle joue sa survie politique si elle reste les bras croisés face aux turpitudes du pouvoir. Toutefois, a-t-elle les moyens de sa politique ? Ne mène-t-elle pas un combat d’arrière-garde contre le président Faure qui, en opérant la dernière révision constitutionnelle, se sent désormais plus fort que jamais ? Autant de questions que l’on se pose sans réponse, tout en gardant à l’esprit que l’opposition menée par Jean-Pierre Fabre mobilise de moins en moins. Est-ce parce que cette opposition a perdu un peu de sa crédibilité ? Ou est-ce parce que les Togolais, dans leur ensemble, sont résignés ? En tout cas, on attend de voir ce qu’il se passera le 23 mars prochain. L’occasion sera donnée à l’opposition de mesurer sa cote de popularité. Si elle ne parvient pas à mobiliser les Togolais, ce sera la preuve qu’elle ne fait pas le poids. A l’évidence, le pouvoir, de son côté, ne dormira pas sur ses lauriers. Sans doute cherchera-t-il à diviser pour régner. Si fait qu’en plus des actes d’intimidations, il ne lésinera certainement pas sur les gros moyens pour corrompre certains opposants. C’est de bonne guerre, est-on tenté de dire. Car, en politique comme à la guerre, seule la fin justifie les moyens. Il ne faut surtout pas se laisser surprendre par l’adversaire.

Faure est si sûr de son fait qu’il n’imagine pas l’opposition capable d’ébranler son pouvoir

Bien au contraire, il faut travailler à avoir une longueur d’avance sur lui afin de pouvoir déjouer tous ses pièges. Encore que dans le cas du Togo, Faure est si sûr de son fait qu’il n’imagine pas l’opposition capable d’ébranler son pouvoir. En effet, il a verrouillé tout le système au point qu’il a réussi à faire du Togo, une « bananeraie » qu’il contrôle de main de maître. Tout au plus, s’il veut se montrer généreux, pourrait-il concéder à l’opposition qui continue de ruer dans les brancards, la formation d’un gouvernement d’ouverture dans lequel se compteraient toutes les sensibilités. Et Dieu seul sait s’ils sont nombreux, les camarades de Jean-Pierre Fabre qui mordront à l’hameçon en acceptant d’aller à la soupe. Mais on n’en est pas encore là. Car, si d’aventure, on devrait y arriver, il faudrait que l’opposition se montre à la hauteur de ses ambitions en troublant le sommeil du locataire du palais de Lomé II qui, pour rien au monde, n’acceptera de faire des concessions s’il n’y est pas contraint. Mais en attendant, avec la publication des résultats des sénatoriales de février dernier, l’heure est à la mise en place progressive des institutions de la Ve République et ce, en application de la nouvelle Constitution. C’est dire si les dés sont déjà jetés.

« Le Pays »