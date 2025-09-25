CONTROLE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET PRODUITS LAITIERS : Ouf, il le fallait !

Eh oui ! Ce mercredi 24 septembre 2025, il y avait de l’électricité dans l’air au marché de Sankaryaré à Ouagadougou ! En tout cas, passé me ravitailler en cola, moi « Le Fou », je me suis retrouvé nez à nez avec des hommes en tenue, certains en armes. Entre prendre ses jambes à son coup et essayer de comprendre « le pourquoi » de cette présence militaire, votre « Fou » a eu le courage de prendre la seconde option. Et franchement, je n’ai pas regretté d’avoir été si curieux. En effet, la Direction générale des services vétérinaires menait une opération de répression contre les hors-la- loi. Les marchands de cola ont été épargnés mais les vendeurs de produits vétérinaires en ont pris pour leur grade. Les hommes du capitaine Nacro Aboubacar ont saisi, devant moi, tous les produits vétérinaires sur le marché et qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Ouf, il le fallait ! Cette affaire m’a fait de la peine pour les commerçants, mais pour être honnête, le « Fou » pense que la DGSV a fait une œuvre de salubrité publique. La mission de cette direction du ministère en charge de l’agriculture, est de concevoir et de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale et des stratégies en matière de santé animale et de santé publique vétérinaire. Sur les produits laitiers et aliments pour animaux, cette structure a fait des constats alarmants, notamment dans la province du Kadiogo : non-conformité des documents ; manque d’hygiène ; insalubrité ; bactéries dans le lait ; moisissures et levures en des teneurs supérieures à la norme pour les aliments pour animaux. Le « Fou » ne peut que s’alarmer devant un tel diagnostic.

Cette traque ne doit faire l’objet d’aucun compromis

En effet, ces mauvaises pratiques sont sources de multiples maladies pour les citoyens que nous sommes. Des fois, j’ai l’impression que certains de mes compatriotes mettent en avant leurs affaires, leurs business et leur pognon, au détriment de la vie et de la santé de la population. Le « Fou » n’a pas de preuves tangibles, mais il sait que certains marchands ont bâti leur fortune en nous empoisonnant ou en faisant du tort aux animaux, à travers l’alimentation. Autrement dit, le ministère en charge de l’agriculture, à travers la DGSV, mérite d’être encouragé dans sa traque contre les mauvaises pratiques dans la production et la commercialisation des produits laitiers et des aliments pour animaux. Cette traque ne doit faire l’objet d’aucun compromis, encore moins de compromissions. Mais comme on se connaît dans ce pays, on doit se dire les vérités jusqu’au bout. Il est souvent trop facile de taper sur les brebis galeuses. Quand il y a brebis galeuses, c’est qu’il y a un enclos ou un environnement favorable. Nous, populations ou clients, sommes souvent friands de ce qui est « gratos ». L’on ne prend pas le temps de vérifier la qualité de ce qu’on consomme ou achète. Au marché, à la boutique, l’on passe plus de temps à marchander le coût qu’à vérifier la qualité des produits. Conséquence : nos frigos sont parfois remplis de « malbouffe » ou de produits empoisonnés. Toutefois, les services de l’Etat ne sont pas exempts de tout reproche dans cette affaire de mauvaises pratiques dans la production et la commercialisation des produits laitiers et d’aliments pour bétails. Ils se sont, à un moment donné, montrés trop laxistes, pour ne pas dire que certains acteurs ont préféré récupérer des commissions que d’appliquer la loi dans toute sa rigueur, au détriment de l’intérêt supérieur de la population et de la Nation.

« Le Fou »