COP30 AU BRESIL : Que peut l’Afrique en attendre ?

Belém, rassurez-vous, il ne s’agit pas du patronyme d’un petit du Yatenga qui, actuellement, est en train de jouer les dokers au marché de Ouahigouya pour gagner sa pitance quotidienne. Il s’agit plutôt de cette métropole portuaire et culturelle située au Nord du Brésil où sont réunis, à partir du 10 novembre et ce, jusqu’au 21 du même mois, les délégués de différents pays du monde dans le cadre de la COP30. La cérémonie d’ouverture dudit événement, est intervenue le 6 novembre dernier, en présence de nombreux chefs d’Etat qui ont répondu à l’invitation de leur homologue brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva. Connu pour être un fervent défenseur de l’environnement, ce dernier n’a eu de cesse d’appeler à la fin des énergies fossiles et s’engage pleinement dans la lutte contre la déforestation. C’est dire si avec Lula, le Brésil a repris la place qui est la sienne en matière de protection de l’environnement et ce, contrairement à son prédécesseur Jair Bolsonaro qui, en climatosceptique assumé, s’en souciait comme d’une guigne. On se rappelle que sous le magistère de ce dernier, près de 4 000 terrains avaient été dévastés avec, en moyenne, 1,5 million d’arbres abattus par jour. Comme Jair Bolsonaro, le président américain, Donald Trump, s’est aussi toujours inscrit dans le déni, rejetant ainsi la gravité des conséquences ou la pertinence des actions proposées face au réchauffement climatique. Et comme preuve de son désintérêt, le locataire de la Maison-Blanche n’a pas fait le déplacement du Brésil. Et il n’est certainement pas le seul. Car, d’autres pays comme la Chine et l’Inde n’ont pas non plus répondu au rendez-vous de Belém.

Les dirigeants africains, en prélude à la COP30, ont mis un point d’honneur à harmoniser leurs vues

Certes, d’aucuns se frottent les mains, estimant que Donald Trump pourrait jouer les trouble-fêtes s’il participait à la COP30. Mais ils oublient volontiers que les Etats-Unis, tout comme la Chine et l’Inde, sont connus pour être de grands pollueurs et que leurs voix dans les négociations en cours, comptent pour beaucoup. A moins que, et comme ce fut toujours le cas, la COP30 ne se révèle être un rendez-vous de plus d’où sortiront de belles résolutions qui resteront lettre morte. On se rappelle encore la COP29 de Bakou en Azerbaïdjan, qui s’était soldée sur un constat d’échec ; tant la déception était grande. Dans ces conditions, que peut en attendre l’Afrique connue pour être une victime collatérale de la pollution des grandes puissances ? On est tenté de répondre par la négative dans la mesure où depuis la mise en place du fonds vert, ils sont nombreux les grands pollueurs qui renâclent à respecter leurs engagements. En fait, il faut le dire, les grandes puissances sont prêtes à mobiliser les ressources pour faire la guerre afin d’affirmer leur hégémonie, mais elles sont incapables d’en faire autant pour voler au secours des pays pauvres qui subissent les conséquences des gaz à effet de serre. Si ce n’est pas de l’hypocrisie, cela y ressemble fort ; tant les sommets, d’année en année, se succèdent avec le même constat d’échec. Soit dit en passant, on peut saluer le fait que les dirigeants africains, en prélude à la COP30, ont mis un point d’honneur à harmoniser leurs vues. Ce fut d’ailleurs l’objectif recherché du deuxième sommet sur le climat tenu à Addis-Abeba en Ethiopie du 8 au 10 septembre 2025. C’est tout à leur honneur même si, vraissemblement, ils ont en face d’eux, de grands pollueurs qui font dans la diversion.

Boundi OUOBA