COUP DE CŒUR/CAN 2021 : Bravo aux Etalons !

A l’issue d’un match palpitant contre les Panthères du Gabon, les Etalons du Burkina ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui bat actuellement son plein au Cameroun. Certes, on peut toujours trouver à redire sur la qualité du jeu, mais on ne peut s’empêcher de rendre hommage à ces jeunes qui se battent comme ils peuvent pour défendre les couleurs de notre pays, à l’extérieur. Cela dit, on souhaite que la chevauchée se poursuive afin qu’ils nous ramènent la coupe au soir du 6 février prochain.

COUP DE GUEULE

Incendies de boutiques à Bobo : il faut arrêter ça !

Au cours de la marche du 22 janvier dernier contre le désormais ex-président Roch Marc Christian Kaboré, l’on a pu enregistrer des scènes de violences par endroits. C’est le cas de Bobo-Dioulasso où des boutiques appartenant à des particuliers, ont été littéralement incendiés. Les manifestants et les forces de l’ordre s’accusent mutuellement. Mais quoi qu’il en soit, rien ne peut justifier un tel spectacle affreux aux conséquences incommensurables. Il faut arrêter ça !