COUPE DU MONDE QATAR 2022 : Grosse incertitude sur la participation de Sadio Mané

C’est un véritable cauchemar pour les Lions du Sénégal, à onze jours de leur entrée en lice à la Coupe du monde Qatar 2022 contre les Pays-Bas. En effet, alors qu’on jouait, dans la soirée du mardi 8 novembre 2022, la vingtième minute du match de championnat allemand, l’attaquant sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané, a été victime d’une blessure au genou, face au Werder Brême. Il a été immédiatement remplacé. Toutes les informations possibles ont envahi les médias et autres réseaux sociaux. Certains affirmaient qu’il était légèrement blessé après avoir reçu un coup au niveau de la jambe, qu’il devrait être vite rétabli et que, par conséquent, sa participation à la prochaine Coupe du monde avec le Sénégal, ne serait pas remise en cause. D’autres sont plutôt pessimistes. Et ces derniers de déclarer que le récent champion d’Afrique, de la CAN Cameroun 2021, a été touché au tendon du genou droit et devrait manquer plusieurs semaines de compétition et donc le mondial qatari. Ils pronostiquaient un forfait de Sadio Mané. Dès lors, c’est l’incertitude totale, le doute le plus absolu et le scepticisme qui gagnent plus d’un Sénégalais pour ne pas dire tout un continent qui plaçait tout son espoir en l’enfant de Bambaly. Celui qui aura réussi le dernier penalty permettant au Sénégal de savourer son premier sacre continental, un soir du 6 février 2022 à Yaoundé. Comment peut-on croire, un seul instant, que le numéro deux du Ballon d’or France football 2022 derrière le Français Karim Benzema, sera le grand absent de la Coupe du monde 2022 ! Triste ! Ahurissant !

Le Sénégal retient son souffle

En tout cas, les commentaires allaient bon train dans la matinée du mercredi 9 novembre 2022 avant que ne tombe un communiqué officiel du club munichois pour tenter de rassurer quelque peu. Il en ressort que Sadio Mané est forfait pour le prochain match de championnat allemand prévu ce samedi et que bien d’autres tests suivront avant de se prononcer. Le communiqué indique que le club est en discussion avec l’équipe médicale de la sélection sénégalaise. On est donc dans l’attente d’un autre communiqué officiel qui situera les uns et les autres. Mais, il y a de quoi avoir des inquiétudes au vu de l’ampleur que prennent les informations circulant autour de la blessure du joueur sénégalais et venant de sources tout de même crédibles. C’est dire si tout le Sénégal retient son souffle quand on sait que le sélectionneur national, Aliou Cissé, doit annoncer ce vendredi 11 novembre 2022, la liste des champions d’Afrique qui auront la lourde charge d’essayer de faire mieux, même si cela reste un défi immense, que le quart de finale de leurs aînés en 2002. Les Sénégalais croient au miracle. Ils espèrent que l’enfant au bon cœur, icône bienfaitrice, devenu le joueur le plus emblématique du football sénégalais, sera bien au rendez-vous du plus grand évènement sportif du monde.

Antoine BATTIONO