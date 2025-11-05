CRISE POSTELECTORALE AU CAMEROUN : Issa Tchiroma Bakary s’agite, Paul Biya reste imperturbable

Au Cameroun, la tension ne retombe pas après la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier, qui consacre la réélection du président Paul Biya pour un huitième mandat, avec 53,66% des voix, devant Issa Tchiroma Bakary, son principal challenger, arrivé deuxième et crédité de 35,19% des suffrages. Des résultats que rejette l’opposant qui continue de revendiquer la victoire, et qui a engagé un bras de fer avec son ancien mentor, plongeant le pays dans une crise postélectorale qui a déjà laissé plusieurs morts sur le carreau. C’est dire la logique de la résistance dans laquelle se trouve le natif de Garoua qui a appelé à des journées « villes mortes » du 3 au 5 novembre 2025. Une façon, comme une autre, de mettre la pression sur le pouvoir qui ne veut pas se laisser conter fleurette. Et qui est décidé à faire preuve de fermeté dans cette affaire. Toujours est-il qu’en faisant preuve d’impassibilité, le gouvernement a affiché sa détermination à assurer l’ordre et la tranquillité, en ne manquant pas de condamner ces « appels à l’insurrection et aux villes mortes » qui sont « de nature à mettre en péril la vie de la Nation ».

Les chances de Issa Tchiroma Bakary d’avoir gain de cause, paraissent bien minces

Le moins que l’on puisse dire, c’est que dans cette crise postélectorale qui commence à prendre des proportions inquiétantes au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary s’agite pendant que Paul Biya reste imperturbable. On est d’autant plus porté à le croire que cet appel à trois jours d’opération « villes mortes », n’est pas loin d’apparaître comme un test pour l’opposant, visant à jauger le degré d’adhésion de ses compatriotes, à son mouvement de contestation d’un scrutin plié par la décision du Conseil constitutionnel. La question qui se pose est de savoir si son appel sera entendu et si ses compatriotes se mobiliseront pour sa cause, auquel cas le pouvoir aurait du mouron à se faire. Ou bien s’il se retrouvera esseulé et livré à lui-même dans son combat contre papy Biya, au risque de subir les foudres du régime s’il n’est pas promis au même sort que Maurice Kamto qui était, lui aussi, dans la contestation en 2018, avant d’être contraint, plus de force que de gré, à rentrer dans les rangs et à faire profil bas. Quoi qu’il en soit, tout porte à croire qu’au sortir de ces trois jours de « villes mortes » auxquels il a appelé, Issa Tchiroma Bakary sera suffisamment édifié sur les chances d’aboutissement de son appel à la désobéissance civile. Encore faudrait-il que le gouvernement lui en laisse le temps et le loisir, dans un contexte où les institutions ont fini de faire la preuve de leur inféodation au pouvoir et où l’appareil d’Etat brille par une fidélité jusque-là jamais démentie, à l’octogénaire locataire du palais d’Etoudi. Autant dire que les chances de Issa Tchiroma Bakary d’avoir gain de cause, paraissent bien minces dans ce bras de fer aux allures de combat de David contre Goliath. Cela est d’autant plus vrai qu’au-delà de la puissance publique que le chef de l’Etat a déjà pour lui, la contestation menée par le candidat malheureux, peine à se structurer véritablement autour de l’opposant qui est loin de bénéficier du soutien des autres candidats.

Quant au renouveau générationnel, il pourra toujours attendre au Cameroun

Aussi, en misant sur la mobilisation de ses compatriotes, Issa Tchiroma Bakary n’est pas loin de jouer son va-tout dans ce combat qui semble d’autant plus désespéré que le leader du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), semble privilégier la rue aux voies légales de recours que lui confère la Constitution. C’est dire si sauf cataclysme ou retournement spectaculaire de situation, on ne voit pas comment l’ancien ministre de Paul Biya devenu opposant, pourrait espérer un renversement des résultats en sa faveur. A moins que son attitude ne procède d’une autre stratégie visant à créer et justifier les conditions d’une éventuelle intervention de l’armée en troisième larron. En tout état de cause, maintenant que son mot d’ordre de « villes mortes » est entré en vigueur, on attend de voir ce qu’il en sortira au terme des trois jours pour savoir si Issa Tchiroma Bakary parviendra à paralyser le pays en vue de mieux faire entendre sa voix. Quant à Paul Biya, il n’a jamais été aussi proche, à 92 ans et après plus de quatre décennies de règne, de réaliser son rêve de mourir au pouvoir afin de bénéficier d’obsèques nationales. Quant au renouveau générationnel, il pourra toujours attendre au Cameroun où de nombreuses populations sont dans la résignation au point de s’en remettre à l’œuvre de Dame nature pour espérer voir l’alternance.

« Le Pays »