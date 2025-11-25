ENLEVEMENTS DE MASSE AU NIGERIA : Un pied de nez à Donald Trump ?

Les enlèvements massifs d’écoliers se succèdent au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique où le gouvernement fédéral peine à faire face aux groupes armés qui défient son pouvoir. En effet, 303 élèves et 12 enseignants ont été kidnappés, le 21 novembre dernier, par un groupe armé à Papiri, dans le Nord-Ouest du pays, dans l’école catholique primaire et secondaire Saint-Mary. Cet enlèvement survient après qu’un autre groupe d’hommes armés a pris d’assaut, le 17 novembre dernier, un lycée de l’Etat voisin de Kebbi, et a enlevé 25 jeunes filles. Cette vague de rapts de masse met à rude épreuve le président nigérian, Bola Tinubu, qui avait érigé la sécurité intérieure en « priorité absolue » lors de son entrée en fonction, en mai 2023. S’il a ordonné aux forces de sécurité de tout faire pour ramener les élèves de l’école de Kuriga et les déplacés des camps du Borno, son gouvernement a jusqu’ici échoué à élaborer une stratégie efficace face aux multiples foyers d’insécurité à travers le pays. Tout comme il n’a pas encore trouvé la recette pour stabiliser l’économie et juguler l’inflation galopante. La situation est très préoccupante, pour le président nigérian qui, en plus d’être confronté à la crise sécuritaire dans son pays, doit également faire face à la bronca du président américain, Donald Trump, qui accuse Abuja de laisser prospérer des « persécutions chrétiennes massives». Une prise de position qui a provoqué des tensions diplomatiques entre Washington et Abuja ; le gouvernement nigérian ayant dénoncé une «distorsion politique de la réalité ».

Le terrorisme et le banditisme ont poussé des racines

En tout état de cause, on se demande à quoi ont servi les menaces du président américain puisque juste après sa sortie, le Nigeria a connu d’autres enlèvements de masse visant des communautés chrétiennes. Quel message leurs ravisseurs veulent-ils envoyer au président américain ? Ou est- ce une simple coïncidence tant le phénomène est devenu banal ? En tout état de cause, pour certains analystes, plutôt que de bander les muscles en menaçant de s’en prendre au pouvoir nigérian, Donald Trump aurait dû engager son pays aux côtés du Nigéria dans la lutte contre le terrorisme. Car, dans un pays miné par une crise économique profonde et dont les régions septentrionales, négligées par le pouvoir fédéral, sont frappées par le sous-emploi, les kidnappings sont monnaie courante et se sont même transformés en une véritable industrie. En optant de faire dans les menaces, Trump feint d’oublier que la lutte antiterroriste nécessite une coopération internationale ainsi qu’une approche holistique qui s’attaque aux causes profondes du phénomène, et non seulement à ses manifestations. Cela dit, s’il veut faire œuvre utile, Donald Trump se doit de voler au secours du Nigeria dont les dirigeants se battent comme de beaux diables sans pour autant parvenir à éradiquer le terrorisme et le banditisme qui ont poussé des racines dans le pays.

ST



