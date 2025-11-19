FAURE GNASSINGBE A MOSCOU : Une visite de raison et d’intérêts

Ce n’était plus arrivé depuis six ans. En effet, le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, a effectué sa première visite officielle en Russie depuis 2019. Il a été reçu, le 19 novembre 2025, à Moscou, par son homologue russe, Vladimir Poutine qui, à en croire la présidence togolaise, a officiellement invité son hôte dans le cadre de consultations qu’il a menées, ces derniers mois, avec plusieurs partenaires internationaux. C’est une visite de raison et d’intérêts pour les deux parties, pourrait-on ainsi dire. D’autant plus que le président Poutine et son hôte togolais ont, dans leur tête-à-tête, abordé d’importants sujets allant dans le sens du renforcement de la coopération entre Moscou et Lomé. Entre autres sujets abordés par les deux hommes, on parle de paix et de sécurité régionales; mais aussi de questions très diverses qui vont de la sécurité alimentaire à l’énergie en passant par le commerce et l’agriculture. De prime abord, il faut noter qu’en tant que pays souverain, le Togo est dans son bon droit de traiter avec qui il veut et comme il l’entend. C’est d’ailleurs ce que l’on défend du côté du pouvoir de Lomé qui a relevé que le pays était dans une logique de diversification de ses partenariats, estimant qu’il était nécessaire de discuter avec «tous les grands acteurs mondiaux, comme par exemple Washington, Paris, et Moscou». C’est donc dire que le choix de Moscou est tout sauf anodin. Cela est d’autant plus évident que les deux pays entretiennent des relations historiques.

Le rapprochement entre la Russie et le Togo est aussi un autre signe de l’ancrage croissant du Kremlin

Et cette visite du président Faure Gnassingbé, même si elle intervient six ans après, est la preuve que les relations historiques entre les deux capitales, sont toujours au beau fixe. A preuve, Moscou et Lomé ont signé, cette année même, un accord de coopération militaire qui prévoit, notamment formations et exercices militaires. Et ce n’est pas tout. En effet, à en croire certains médias russes, le Togo est cité parmi les pays où la Russie prévoit d’ouvrir une ambassade. C’est dire si l’axe Moscou-Lomé continue de se renforcer. Et c’est tout bénef pour les deux parties qui pourraient, chacune, tirer le meilleur profit de cette coopération qu’elles veulent fructueuse. Du reste, le rapprochement entre la Russie et le Togo est aussi un autre signe de l’ancrage croissant du Kremlin sur le continent. En effet, c’est un secret de Polichinelle que de dire que la nouvelle politique étrangère russe est résolument tournée, depuis quelque temps, vers l’Afrique. C’est surtout depuis son isolement diplomatique, notamment en Occident, provoqué par la guerre en Ukraine, que Moscou a entrepris de multiplier les partenariats sécuritaires sur le continent, en y étendant ses influences politique et militaire. Et suivant cette nouvelle dynamique, le pays des Tsars continue de marquer son territoire sur le continent noir, notamment, à travers sa nouvelle force: l’Africa Corps, une unité du ministère russe de la Défense qui semble avoir remplacé le groupe paramilitaire Wagner en terre africaine. Pour la première fois, la Russie a admis ouvertement que cette force était déployée dans six pays africains. Même si Moscou s’est gardée de citer des noms, certains évoquent des pays comme ceux de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, la Libye. On est donc tenté de dire que c’est en partie pour des raisons de sécurité que les relations de la Russie avec ces pays, se tissent et se consolident.

Les pays n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts à défendre

Mais une chose est certaine; c’est que cet ancrage diplomatique de Moscou sur le continent africain, ne fait pas du tout les affaires des traditionnels partenaires occidentaux qui, pour certains, en tout cas, sont en train d’y perdre pied s’ils n’y sont même pas considérés comme des indésirables. C’est même une douche froide versée sur le dos de ces derniers qui, faut-il le relever, travaillent à isoler le pays de Vladimir Poutine, sur la scène internationale. A ce titre, l’Afrique se présente pour le Kremlin, comme une terre d’opportunités et une chance d’asseoir une influence diplomatique qui était à la peine. L’histoire de la Russie en Afrique nous enseigne au moins une chose: c’est qu’au delà des considérations parfois personnelles, ce sont les intérêts qui guident les pas des uns et des autres. Comme quoi, les pays n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts à défendre, pour paraphraser l’ancien président français, Charles de Gaulle.

« Le Pays »