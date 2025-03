GOUVERNANCE EN TUNISIE SUR FOND DE PROCES D’OPPOSANTS : Robocop toujours égal à lui-même

En Tunisie, s’ouvre, ce 4 mars 2025, le procès de plusieurs opposants accusés de complot contre la sûreté de l’Etat et en détention provisoire depuis plus de deux ans. Au total, plus d’une quarantaine de personnes sont concernées par ce procès qui ravive les tensions en Tunisie où depuis quelques jours, les défenseurs des deux parties se livrent à une passe d’armes médiatique ; les avocats des accusés dénonçant notamment un dossier « vide » là où les partisans du pouvoir soutiennent le contraire. Une situation qui est loin de laisser indifférente l’ONU dont le Haut-commissariat aux droits de l’Homme, s’inquiétant de la situation des opposants politiques qui, selon lui, font l’objet de persécutions, a récemment invité les autorités tunisiennes à respecter le droit à la liberté d’expression et d’opinion. Inutile de dire que cette sortie de l’ONU n’a pas été du goût du gouvernement tunisien qui, dans une cinglante réplique, s’est inscrit, avec véhémence, en faux contre tout ce qui lui est reproché par l’instance onusienne.

Kaïs Saïed reste le seul maître du jeu politique en Tunisie

Preuve, si besoin en était, que le pouvoir de Tunis n’est pas prêt à se remettre en cause et reste droit dans ses bottes, à la veille de ce procès emblématique qui captive l’attention des Tunisiens. Lesquels ne demandent que la transparence dans ce dossier judiciaire qui mobilise les énergies au-delà même des frontières du pays. En témoigne la conférence organisée par la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et d’autres organisations de défense des droits de l’Homme, le 3 mars dernier en France, à la veille du procès. C’est dire toutes les attentes des Tunisiens par rapport à ce procès qui fait nourrir des craintes dans un contexte où l’indépendance de la Justice est sujette à caution. Un procès prévu pour se tenir sans la présence physique des accusés qui comparaîtront par visioconférence pour, dit-on, des raisons de sécurité, au grand dam de leurs conseils et de leurs familles qui réclament un procès public. La question qui se pose est de savoir si les autorités accéderont à cette requête. Rien n’est moins sûr dans une Tunisie où depuis son accession au pouvoir, le président Kaïs Saïed en a fait voir des vertes et des pas mûres à ses opposants. Réfractaire à la critique, le constitutionnaliste-président qui a travaillé à s’arroger les pleins pouvoirs, brille par ses dérives autoritaires qui inquiètent au-delà des frontières de son pays. Et quand ce ne sont pas les migrants subsahariens, accusés d’être à l’origine des malheurs de la Tunisie, qui sont traqués comme des rats et expulsés manu militari, ce sont les opposants politiques qui sont sévèrement réprimés et embastillés à tour de bras. Le tout dans un contexte de musellement des voix discordantes, d’arrestations arbitraires sur fond d’ingérence de l’Exécutif dans le judiciaire et de discours de haine qui tendent à saper les acquis de la révolution en même temps qu’ils marquent un net recul du respect des droits fondamentaux dans le pays.

La Justice tunisienne joue sa crédibilité dans cette affaire

Et dans cette affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, Robocop reste égal à lui-même, malgré les critiques. Toujours est-il qu’en s’octroyant le pouvoir d’intervenir dans le fonctionnement de la Justice y compris à révoquer des juges comme il l’a fait en 2022, Kaïs Saïed achève de convaincre de sa volonté de mettre au pas, une institution qui est pourtant connue pour être un des piliers de la démocratie. De quoi émettre des doutes sur l’équité du procès dont on se demande si le verdict n’est pas connu d’avance. En tout cas, on ne voit pas ce verdict aller contre les intérêts du pouvoir d’un Kaïs Saïed qui reste le seul maître du jeu politique en Tunisie. Autant dire que la Justice tunisienne joue sa crédibilité dans cette affaire qui n’a pas fini de faire couler encre et salive, au pays de Ben Ali. Mais à l’épreuve du pouvoir, tout porte à croire qu’incapable de trouver des solutions aux préoccupations des Tunisiens, l’universitaire-président s’est engagé dans une fuite en avant visant à donner le change et à masquer les limites de sa politique. En tout état de cause, l’affaire du complot semble d’autant plus vitale pour le pouvoir qu’après avoir soutenu la thèse conspirationniste, il lui est difficile de revenir en arrière pour soutenir le contraire. Et cette façon de tenir le procès à huis clos et à distance, qui dénie aux mis en cause, la possibilité d’être face à leurs juges, en dit long sur le manque de sérénité du pouvoir dans ce dossier judiciaire dont les avocats de la défense ne cessent de dénoncer la vacuité.

« Le Pays