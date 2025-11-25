GUERRE AU SOUDAN : A quand la fin des hostilités

Cela fait maintenant plus de deux ans que la guerre pour le pouvoir a éclaté au Soudan. Elle oppose, d’un côté, le général Abdel Fatah Al-Burhan à la tête de l’armée régulière, et de l’autre, le général Mohamed Hamdane Daglo dit « Hemetti » qui dirige les Forces de soutien rapide (FSR). Les combats continuent de faire rage, faisant du Soudan, un véritable champ de ruines. Le bilan fait état de milliers de personnes qui, pour sauver leur peau, ont pris le chemin de l’exil. Les moins chanceux estimés à plus de 40 000, ont été trucidés sans autre forme de procès. On se rappelle encore les récentes tueries d’El-Facher qui, au-delà des frontières soudanaises, ont provoqué un tollé mondial. Certes, la Cour pénale internationale (CPI) visiblement scandalisée, avait donné de la voix, espérant ainsi refreiner les ardeurs mortifères des auteurs de ces massacres qui, pour autant que l’on sache, continuent encore de courir les rues.

En politique comme en guerre, tous les moyens sont bons

A quand donc la fin des hostilités au Soudan ? C’est la question que bien des observateurs se posent sans réponse ; tant chaque jour qui passe apporte non seulement son lot de violences, mais aussi en rajoute à la confusion. En effet, les uns et les autres semblent être allés si loin qu’ils ne sont plus prêts à reculer. Ils sont prêts à tout, fût-ce au péril du Soudan ou de ce qu’il en reste. C’est, du moins, l’impression que donne le général Al-Burhan qui, en plus de rejeter une proposition internationale de cessez-le-feu, appelle ses compatriotes « désireux de défendre leur pays, à rejoindre immédiatement les lignes de front ». Une telle sortie intervenue au moment où les médiateurs s’emploient à faire taire les armes sur le terrain, est pour le moins irresponsable et prouve que moins que l’intérêt des Soudanais, Al-Burhan est dans une logique de pis-aller. Certes, on sait qu’il accuse les Emirats Arabes Unis et les Etats-Unis de rouler pour le camp adverse, mais il aurait pu faire montre d’un supplément d’âme en éprouvant de la pitié pour ses compatriotes dont beaucoup se sont retrouvés piégés par la situation qui se détériore chaque jour que Dieu fait. En tout cas, finalement, le chef de l’armée soudanaise se laisse damer le pion par le patron des FSR qui, en réponse aux efforts internationaux, annonce la cessation des hostilités pour trois mois, pour des raisons humanitaires. Il donne ainsi l’impression de plus se soucier du sort de ses compatriotes qui, de guerre lasse, ne savent plus…à quel belligérant se vouer. Seulement, l’on se demande comment, dans une guerre qui oppose deux camps, l’un pourrait faire respecter une trêve tandis que l’autre continue de faire parler les armes et les bombes. Concrètement parlant, cela paraît pour le moins abracadabresque ! A moins que l’acceptation de la trêve par les FSR, ne cache une stratégie de guerre visant à prendre l’opinion à témoin sur sa volonté d’aller à la paix, juste pour clouer au pilori Al-Burhan. Ce n’est pas impossible. Car, en politique comme en guerre, tous les moyens sont bons ; l’essentiel étant de savoir tirer ses marrons du feu. Qui sait d’ailleurs si Hemetti ne cherche pas à profiter de la trêve qu’il vient de décréter, pour se refaire une santé militaire surtout face au revers qu’il avait, entre-temps, subi face à l’armée régulière ? On ne le saura peut-être pas.

Le locataire de la Maison Blanche connu pour ses sorties primesautières

Mais une chose est sûre. Al-Burhan, en opposant une fin de non recevoir à la proposition internationale d’un cessez-le feu, se met à dos les Etats-Unis de Donald Trump qui s’était dit, pourtant, prêt à œuvrer pour le retour de la paix au Soudan. Comment réagira donc le locataire de la Maison Blanche, connu pour ses sorties ravageuses et pétulantes ? Pour l’heure, c’est le wait and see !

« Le Pays »