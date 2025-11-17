GUERRE AU SOUDAN : D’où viendra la solution ?

Face au drame humanitaire qui se joue au Soudan, le Programme alimentaire mondial (PAM) ne veut pas rester les bras croisés. Il appelle à la solidarité avec les populations, et à l’action face aux atrocités qui ont récemment eu lieu à El Fasher, ville stratégique de la région du Darfour, tombée fin octobre dernier, entre les mains des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du Général Mohamed Hamdane Daglo dit Hemetti. Ce dernier est engagé depuis plus de deux ans maintenant, dans une lutte à mort pour le pouvoir, contre son allié d’hier devenu son rival aujourd’hui, le Général Abdel Fattah al-Burhane, à la tête de l’armée régulière. Une guerre qui, malgré les milliers de morts et les millions de déplacés enregistrés, n’est pas prête à connaître son épilogue. Si fait que l’on se demande d’où viendra la solution. Une question d’autant plus légitime que les protagonistes semblent engagés dans une guerre d’usure qui n’est pas loin de faire de ce conflit, une guerre oubliée.

Il y a des raisons de croire que ce n’est pas demain la veille que le Soudan connaîtra la paix

Malheureusement, ce sont les populations civiles qui paient le plus lourd tribut de cette sale guerre où, entre exécutions sommaires, pillages, violences sexuelles et massacres de masse, la mort tend à se banaliser. Et ce, dans un contexte où la situation humanitaire reste fortement préoccupante. Et l’appel du PAM se veut autant une interpellation de la communauté internationale qu’il vise à prévenir d’autres « atrocités » du genre de celles vécues par les populations de la capitale du Darfour-Nord. La question qui se pose est de savoir si l’appel de l’organisation humanitaire sera entendu. La question reste d’autant plus posée qu’au-delà des difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire, c’est la mobilisation même des fonds qui devient problématique dans un contexte où les donateurs se raréfient, et où d’autres conflits comme ceux en Ukraine et à Gaza par exemple, tendent à focaliser davantage l’attention de la communauté internationale. Si l’on ajoute à ce tableau déjà sombre, les soutiens extérieurs dont bénéficient les belligérants, il y a des raisons de croire que ce n’est pas demain la veille que le Soudan connaîtra la paix. En tout cas, pas tant que l’équilibre des forces se fera constater sur le terrain où chacun des protagonistes reste maître d’une partie du territoire. Encore moins si les mises en garde de la Cour pénale internationale (CPI) et les efforts régionaux et internationaux pour obtenir un cessez-le-feu, restent sans effets concrets. Toujours est-il qu’au regard de l’évolution de la situation sur le terrain, le pays semble voué à une partition de fait. Avec, d’un côté, deux armées plus que jamais décidées à en découdre jusqu’au bout. Et de l’autre, une population qui est aujourd’hui prise au piège d’une guerre fratricide entre deux généraux qui refusent d’entendre raison, ni de s’asseoir autour d’une table de négociations, et qui ne rêvent que d’avoir le scalp l’un de l’autre. Et ce, dans un contexte où la communauté internationale, à commencer par l’Union africaine et l’ONU, reste impuissante. C’est dire l’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui le Soudan dont le conflit est, si ce n’est déjà le cas, au bord de l’enlisement.

L’appel du PAM vise à fédérer les énergies

De quoi faire regretter au peuple soudanais, sa révolution contre une dictature vieille de trois décennies : celle de Omar el Béchir qui perdra le pouvoir en avril 2019. Mais l’espoir de démocratie du peuple qui croyait tenir désormais son destin en main, se transformera très vite en cauchemar quand le Conseil militaire dirigé par les Généraux ennemis d’aujourd’hui, qui était engagé dans une gestion collégiale du pouvoir avec les civils, décidera de mettre ces derniers sur la touche, mettant fin à la transition démocratique du pays. C’était en 2021. Et deux ans plus tard, les deux compères retourneront leurs armes l’un contre l’autre, pour le plus grand malheur de leur pays qui est, depuis lors, à la recherche d’une paix introuvable. Et cette guerre est d’autant plus dramatique qu’en plus des pertes en vies humaines, elle est à l’origine de l’une des plus graves crises humanitaires au monde. Et c’est ce qui donne tout son sens à l’appel du PAM qui vise non seulement à fédérer les énergies pour porter assistance aux réfugiés, mais aussi pour tirer leçon de la tragédie d’El Fasher et « empêcher que de telles catastrophes ne se produisent ailleurs ».

« Le Pays »