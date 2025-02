GUERRE DANS L’EST DE LA RDC : Qui pour arrêter le M23 ?

En République démocratique du Congo (RDC), la situation reste extrêmement tendue entre les autorités de Kinshasa et celles de Kigali accusées de soutenir les rebelles du M23 qui continuent leur avancée dans l’Est de la RDC. Et après la prise de la ville de Goma, la capitale du Nord-Kivu, le 28 janvier dernier, l’ambition des rebelles est de descendre vers Bukavu, dans le Sud-Kivu, qui est devenu leur prochaine cible. Et dans leur progression, l’armée congolaise a d’autant plus du mal à leur tenir tête qu’au-delà de la puissance de feu des assaillants, certaines sources font cas de nombreuses défections de soldats congolais fuyards quand d’autres ne rendent pas pratiquement les armes sans combattre. Dans ces conditions, qui pour arrêter le M23 ? La question est d’autant plus fondée que sur le terrain des combats, les rebelles semblent avancer la fleur au fusil dans un contexte où la communauté internationale a montré toute son impuissance.

Entre inquiétudes et peur, des habitants de Bukavu commencent à faire des provisions

Toujours est-il que ragaillardis par les succès militaires sur le terrain, les rebelles semblent montrer un appétit beaucoup plus vorace dans cette crise qui est encore loin de livrer tous ses dessous et où se jouent des intérêts cachés et manifestement divergents. En tous les cas, à l’allure où vont les choses, on ne serait pas étonné que d’ici là, le conflit connaisse des développements inattendus. Mais si le rapport de forces devait se faire au détriment de l’armée congolaise, il faudrait craindre que cela ne contribue à fragiliser le pouvoir de Félix Tshisékédi et à exposer le locataire du Palais de la Nation à la merci de ses adversaires qui n’excluent pas de terminer leur offensive à Kinshasa. En attendant, entre inquiétudes et peur des habitants qui commencent à faire des provisions sur fond de recrutement de volontaires pour renforcer les rangs de l’armée, Bukavu se prépare à un éventuel assaut. La question qui se pose désormais est de savoir si la capitale du Sud-Kivu sera un verrou suffisamment solide pour freiner l’avancée des rebelles. Et ce, dans un contexte où de l’ONU à l’Union africaine (UA) en passant par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), la diplomatie s’active pour trouver une solution à la crise. Toujours est-il que, se joignant aux efforts de ces organisations internationales, la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) s’est réunie en sommet extraordinaire, le 31 janvier dernier, pour statuer sur le sujet à l’effet d’apporter sa part de contribution aux efforts de paix visant à atténuer les tensions entre Kigali et Kinshasa. Une rencontre de haut niveau entre les dirigeants des seize pays de l’organisation régionale à laquelle appartient la RDC, qui a accouché d’une proposition de sommet conjoint régional avec les huit pays de l’EAC dont fait partie le Rwanda.

Pour Kigali, la solution passe inexorablement par un dialogue direct entre Kinshasa et les rebelles du M23

Une initiative favorablement accueillie par les deux parties, et qui porte d’autant plus les espoirs de paix entre les deux pays, qu’il s’agit de trouver une solution politique au conflit qui déchire l’Est de la RDC depuis que le M23 a repris les armes en novembre 2021. En tout cas, pour Kigali, la solution passe inexorablement par un dialogue direct entre Kinshasa et les rebelles du M23. Ce à quoi exhorte aussi l’EAC alors que la SADC dont relève la RDC, et qui a des troupes engagées aux côtés de l’armée congolaise, ne l’entend pas de cette oreille. Dans ces conditions, un sommet conjoint entre les deux organisations régionales, permettra-t-il de faire bouger les lignes dans le sens d’un consensus ? La question est d’autant plus fondée que les deux camps semblent avoir des positions tranchées, soutenus en cela par d’autres pays de la sous-région. C’est le cas, par exemple, de l’Afrique du Sud dont le président a, une fois de plus, réaffirmé son soutien inconditionnel au peuple congolais. Et Kigali qui ne voit pas d’un bon œil la présence de la force de la SADC, la SAMIDRC déployée depuis décembre 2023 aux côtés des FARDC, ne cesse d’en demander le retrait dans un contexte où le président Tshisékédi continue de raidir la nuque en refusant toute idée de dialogue avec les rebelles du M23. De quoi se demander si aussi prometteur que puisse paraître ce sommet conjoint en gestation, il n’est pas d’avance voué à l’échec. A moins que les protagonistes n’acceptent de mettre de l’eau dans leur vin. Ce qui n’est pas gagné d’avance. D’où viendra alors la solution ? On attend de voir.

« Le Pays »