HYGIENE INTIME FEMININE : Quelques conseils pratiques à réaliser

La toilette intime (ou toilette du sexe au niveau du périnée) a lieu quotidiennement, pendant le bain ou la douche. Pour éviter infections et irritations, il est préférable de se laver avec un savon doux et non parfumé, sans gant de toilette.

Effectuez une toilette intime par jour (éventuellement deux en période menstruelle), lorsque vous prenez un bain ou une douche. Dans tous les cas, essayez de respecter les conseils suivants :

– n’utilisez pas de gant de toilette (susceptible de contenir des germes) mais vos mains propres (lavez-les avant de nettoyer la zone intime) ;

– évitez les antiseptiques moussants comme les cosmétiques parfumés (gels, savons, produits pour le bain ou d’hygiène intime) ;

– préférez-leur un savon doux, sans parfum, au pH neutre ;

– après la toilette, n’utilisez pas de parfums ou déodorants. Si vos sécrétions vaginales ont un aspect inhabituel et/ou une odeur très désagréable, consultez votre médecin traitant car vous présentez peut-être une vaginite.

Pour vous laver, procédez en plusieurs étapes :

– nettoyez consciencieusement la vulve (petites et grandes lèvres) d’avant en arrière. Ne savonnez pas l’intérieur du vagin et ne prenez pas de douches vaginales (qui détruisent la flore bactérienne normale et favorisent ainsi la survenue d’infections comme les mycoses vaginales) ;

– lavez ensuite la région anale, sans revenir en avant.

– rincez abondamment à l’eau claire ;

– séchez-vous bien avec votre serviette personnelle, en tamponnant doucement (sans frotter).

Un nettoyage naturel du vagin grâce aux sécrétions

En dehors des menstruations (règles), le vagin est tapissé de sécrétions claires qui le protègent des infections. Au cours du cycle menstruel, leur aspect varie (elles sont plus ou moins épaisses) et leur odeur change, sans jamais être désagréable. Le vagin est aussi protégé par des bactéries utiles, qu’il abrite naturellement (flore vaginale). Elles empêchent le développement de germes causant des maladies (ex. : bactéries ou champignons responsables d’une vaginite bactérienne ou d’une mycose vaginale. Pour préserver cet équilibre, il faut éviter d’adopter une hygiène intime trop agressive (ex. : emploi de cosmétiques irritants). Ainsi, le vagin se nettoie naturellement seul, grâce à ces sécrétions vaginales naturelles.

D’autres recommandations pour garder une bonne hygiène intime

S’habiller

Préférez les sous-vêtements en coton à ceux en tissu synthétique (qui favorisent la persistance de l’humidité et la macération). Changez-les chaque jour et lorsqu’ils sont humides. De même, ôtez rapidement tout vêtement mouillé (ex. : maillot de bain).

Ne portez pas de sous-vêtements au lit (conseil valable également pour les enfants).

Evitez l’usage des protège-slips, qui favorisent les irritations et infections.

Après être allé aux toilettes

Pour vous comme pour votre enfant, utilisez du papier hygiénique non parfumé, et non des lingettes humides parfumées. Cela limite les risques d’irritation et d’allergie cutanée.

Essuyez-vous d’avant en arrière, car si l’urine est stérile, les selles contiennent de nombreux germes. Vous éviterez ainsi de ramener les bactéries de l’anus vers l’urètre et le vagin, pouvant être responsables de cystite ou de vaginite.

Après des relations sexuelles

Si vous êtes sujette aux mycoses vaginales ou aux cystites, évitez les crèmes contraceptives spermicides.

Si vous avez déjà présenté des cystites suite à des relations sexuelles, urinez tout de suite après chaque rapport.

En cas d’usage d’un diaphragme, lavez-le après chaque utilisation, sans désinfectant, à l’eau savonneuse. Ensuite, rincez-le et séchez-le soigneusement.

En période de règles

N’utilisez pas de protections périodiques parfumées.

Changez régulièrement vos serviettes et/ou vos tampons.

Source : Ameli.fr

Rassemblé par Colette DRABO