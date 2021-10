IL ETAIT TEMPS !  

En sa séance ordinaire du mercredi 6 octobre 2021, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création, composition…et fonctionnement d’un Centre national pour la coordination du mécanisme d’alerte précoce et de réponse (CN-CMAPR). Il s’agit d’un dispositif national de résolution et de diagnostic anticipatif des menaces à la sécurité humaine dans le but de les prévenir, de les atténuer ou de réagir en y apportant des réponses conséquentes en temps réel. Quand on sait que le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire sans précédent, un tel dispositif ne peut être que le bienvenu. En tout cas, il était temps que le pays des Hommes intègres se dote d’un tel dispositif.