IL ETAIT TEMPS !

Le Conseil des ministres, en sa séance du 14 août dernier, a revu les conditions et modalités d’accès aux logements sociaux. En effet, pour être désormais bénéficiaire, il faut avoir un revenu inférieur à huit fois le SMIG au Burkina, soit 360 000 F CFA. Une telle mesure est, pour le moins, salutaire d’autant qu’elle vient réparer une forme d’injustice qui ne disait pas son nom. A preuve, la plupart des attributaires étaient ceux-là qui avaient des salaires élevés, mais qui choisissaient de marcher sur les plates-bandes des plus démunis. Il était vraiment temps !