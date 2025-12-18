logo
IL ETAIT TEMPS !

IL ETAIT TEMPS !


La Police nationale a mis fin aux agissements d’un réseau de présumés malfrats qui évoluaient dans la vente illégale de produits pharmaceutiques, mettant ainsi en péril la vie d’autrui. Et ce n’est pas tout. Car, ces malfrats se permettaient même parfois de détourner des produits destinés à la prise en charge des patients dans des structures publiques, pour les revendre à des centres de santé  privés. Heureusement que les fins limiers ont réussi l’exploit de les mettre hors d’état de nuire. Il était vraiment temps !


