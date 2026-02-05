IL ETAIT TEMPS !

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation veut mettre de l’ordre dans la délivrance des titres académiques. Cela fait suite à la récurrence de délivrance de diplômes par des structures non habilitées. Toute chose qui, si rien n’est fait, pourrait, à terme, jeter le discrédit sur les diplômes burkinabè reconnus pour être très sérieux. Heureusement donc que le département en charge de l’enseignement supérieur, a pris toute la mesure du péril et a décidé de siffler la fin de la récréation. Il était temps !