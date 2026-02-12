IL ETAIT TEMPS !

Des bouteilles de gaz retirées des mains de vendeurs illégaux, ont été mises en vente par la Brigade Laabal. Avec cette vente, Laabal entend ainsi soulager les peines de bien des ménages, surtout en cette période où la demande est très forte. En témoignent les longues files d’attente devant les différents sites de vente agréés de gaz. Cette action de salubrité publique qui constitue un avertissement pour les autres vendeurs illégaux qui courent encore les rues, est à saluer. Il était temps !