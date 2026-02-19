logo
IL ETAIT TEMPS !

Dans un communiqué rendu public, au cours de la semaine dernière, le gouverneur de la région du Guiriko a ordonné la fermeture de plusieurs établissements sanitaires privés qui exerçaient de façon illégale. Quand on sait que la santé est un secteur très sensible, on ne peut que saluer une telle mesure dont l’objectif est de protéger des vies. Il était vraiment temps ! Car, on ne peut pas permettre que les uns, parce qu’ils veulent se faire des sous, jouent avec la vie des autres.


