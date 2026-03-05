IL ETAIT TEMPS !

Face à la pénurie de ciment au Burkina, un matériau très sollicité par la population, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a initié des opérations de contrôle sur le terrain. Mieux, elle a lancé un appel à la dénonciation de « toute tentative de hausse illégale des prix ». Quand on sait que les périodes de pénurie de ciment constituent des moments privilégiés pour certains commerçants pour revoir à la hausse les prix, on ne peut que saluer l’action de la BMCRF. Il était temps !