INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DEVELOPPEMENT : L’Afrique doit savoir en tirer le meilleur profit

Les 10 et 11 février 2025, se tient à Paris, le sommet pour l’action sur l’Intelligence artificielle (IA). Une rencontre de haut niveau qui réunit dans la capitale française, des chefs d’Etat, des dirigeants d’organisations internationales, des patrons de la Tech, des chercheurs et des représentants de la société civile pour discuter des enjeux liés à l’IA. Cette technologie révolutionnaire qui est train de transformer le monde et dont l’impact est déjà visible dans nos sociétés où elle offre des opportunités inédites dans des domaines aussi divers que variés. Toujours est-il que dans cette révolution numérique liée à l’Intelligence artificielle, qui fait déjà l’objet d’une rivalité acharnée entre des puissances mondiales comme les Etats-Unis et la Chine, l’Afrique n’est pas en reste. Et au-delà de sa participation à ce sommet de Paris qui enregistre une forte présence de gouvernements africains conduits par les ministres de l’Economie numérique, des pays comme le Maroc, le Kenya ou encore le Sénégal, pour ne citer que ceux-là, ont déjà montré sur le terrain, des signes d’intérêt manifeste. Mais les principaux défis, pour l’Afrique, restent largement encore les financements des infrastructures en termes de mise en place de data centers et les moyens de collecte et de stockage des données. Il y a aussi la formation des ingénieurs, en adéquation avec les réalités du continent. Autant dire que ce n’est pas demain la veille que l’Afrique sera dans le peloton de tête de la course à l’IA. Pour autant, le continent noir ne doit pas se mettre en retrait, encore moins abdiquer. Au contraire, il doit savoir tirer le meilleur profit de l’IA pour booster son développement. Car, de l’agriculture à la santé en passant, entre autres, par l’éducation, les opportunités sont d’autant plus nombreuses que l’IA s’impose aujourd’hui comme une réponse à des défis aussi bien sociaux, économiques qu’environnementaux. Mais il s’agit de faire des choix raisonnables et raisonnés. Car, autant l’IA présente de nombreux avantages, autant elle comporte des dangers qui peuvent être hautement préjudiciables si elle n’est pas dans des mains responsables. D’où l’importance de ce sommet de Paris qui, au-delà des questions de sécurité stratégique, vise aussi à encadrer le développement de cette technologie en pleine expansion dans un monde où tout ou presque, est devenu possible. Un monde où il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux dans un contexte de manipulation continue de l’information. C’est dire l’importance de l’IA, mais aussi l’étendue des risques y liés. Car, au-delà des fake news qui inondent la toile et qui créent souvent la confusion, elle comporte aussi des dangers en termes d’atteintes multiformes à la vie privée quand elle n’est pas, pour des individus malveillants, la porte ouverte à toutes sortes d’activités illégales. A preuve, aujourd’hui, il est facile d’usurper l’identité de quelqu’un en lui faisant faire des choses ou tenir des propos qui n’ont jamais été les siens. C’est pourquoi, aussi ouvert qu’il soit, il est impératif de baliser le terrain en mettant en place des mécanismes d’encadrement visant à minimiser les éventuelles dérives dans l’utilisation de l’IA. Toujours est-il que dans cette dualité, il faut tout faire pour que l’IA soit au service du bien et non du mal. Et l’Afrique a d’autant plus à y gagner si elle est utilisée à bon escient, que plus qu’une avancée technologique, c’est un outil d’avenir qui peut permettre d’accroître les capacités opérationnelles dans des domaines prioritaires comme l’agriculture, la santé et l’éducation où les défis restent immenses. Cela passe par une maîtrise des données locales qui reste une priorité absolue pour le continent noir, s’il veut pouvoir tenir sa place dans la révolution numérique mondiale. Dans le domaine de l’agriculture, par exemple, l’IA peut servir à prédire la productivité des cultures dans certaines zones quand elle n’est pas utilisée pour la surveillance des cultures afin d’en augmenter le rendement en les protégeant des ravageurs et autres maladies de premiers stades. Dans le domaine de l’éducation, les technologies de l’IA peuvent accroitre l’efficacité de l’apprentissage des élèves quand elles ne servent pas de palliatifs à la pénurie d’enseignants. Dans le domaine de la santé, l’utilisation des nouvelles technologies liées à l’IA, peut être beaucoup plus impactante dans le diagnostic et le traitement de certaines maladies ou même la livraison de produits médicaux dans des zones très reculées ou d’accès difficile, comme cela se fait déjà au Rwanda. Pour en revenir au sommet de Paris, près de mille cinq cents participants prennent part à cette troisième rencontre internationale sur le sujet, co-présidée par l’Inde dont le Premier ministre, Narendra Modi, était attendu dans la capitale française. Quant à l’Afrique, ce sommet de Paris se veut une étape clé en ce qu’il traduit aussi la volonté des dirigeants africains, de positionner l’IA comme un levier de développement en tenant compte des spécificités du continent noir.

« Le Pays »